Ανατροπή στου Zωγράφου: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ερωτήματα παρά απαντήσεις έφεραν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τρόπο που πέθαναν μάνα και κόρη στου Ζωγράφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής έδωσε απροσδιόριστη αιτία θανάτου, ενώ φαίνεται ότι ήταν νεκρές εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες.
Τι ισχυρίστηκε ο γιος
Στις σορούς δεν υπήρχαν βίαιες κακώσεις, τραύματα από μαχαίρι, πυροβολισμό ή ίχνη στραγγαλισμού.
Αναμένεται να γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις μήπως και μπορέσουν να δώσουν περισσότερα στοιχεία.
Ζωγράφου: Δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή στον 54χρονο
Ο 54χρονος και αδερφός των δύο θυμάτων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια, αφού φέρεται να είχε σφραγίσει την πόρτα του δωματίου όπου βρίσκονταν νεκρές οι δύο άτυχες γυναίκες.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και παράνομη οπλοκατοχή
Από τον εισαγγελέα παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.
