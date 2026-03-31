Ανατροπή στου Zωγράφου: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τουλάχιστον 2 μήνες νεκρές μητέρα και κόρη

Δίωξη ασκήθηκε στον 54χρονο γιο και αδερφό των θυμάτων / Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αδιευκρίνιστη αιτία θανάτου για μάνα και κόρη στου Ζωγράφου, νεκρές τουλάχιστον δύο μήνες.
  • Δεν βρέθηκαν σημάδια βίας ή τραυματισμών στις σορούς τους.
  • Αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις για περισσότερες πληροφορίες.
  • Δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή ασκήθηκε στον 54χρονο αδερφό των θυμάτων.
  • Ο 54χρονος ζήτησε προθεσμία για απολογία την προσεχή Παρασκευή.

Ερωτήματα παρά απαντήσεις έφεραν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τρόπο που πέθαναν μάνα και κόρη στου Ζωγράφου.

Ζωγράφου: «Ήμουν σίγουρος 100% ότι τις είχε σκοτώσει»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής έδωσε απροσδιόριστη αιτία θανάτου, ενώ φαίνεται ότι ήταν νεκρές εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες. 

Ζωγράφου: «Φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι» - Τι ισχυρίστηκε ο γιος

Στις σορούς δεν υπήρχαν βίαιες κακώσεις, τραύματα από μαχαίρι, πυροβολισμό ή ίχνη στραγγαλισμού.  

Αναμένεται να γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις μήπως και μπορέσουν να δώσουν περισσότερα στοιχεία. 

Ζωγράφου

Στιγμιότυπα από το σημείο της τραγωδίας / Φωτογραφίες Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Νεκρές μάνα και κόρη στου Ζωγράφου

Νεκρές Ζωγράφου

Ζωγράφου: Δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή στον 54χρονο 

Ο 54χρονος και αδερφός των δύο θυμάτων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια, αφού φέρεται να είχε σφραγίσει την πόρτα του δωματίου όπου βρίσκονταν νεκρές οι δύο άτυχες γυναίκες.  

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και παράνομη οπλοκατοχή 

Από τον εισαγγελέα παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.  

Διαβάστε περισσότερα:
