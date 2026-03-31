Ζωγράφου: «Ήμουν σίγουρος 100% ότι τις είχε σκοτώσει»

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με τις δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, που βρέθηκαν νεκρές, σε προχωρημένη σήψη, μέσα σε ένα δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, το οποίο ο γιος της οικογένειας είχε σφραγίσει με στόκο. Συγγενείς αναζητούσαν τις δύο γυναίκες εδώ και μήνες, με τον 54χρονο να τους λέει διάφορες δικαιολογίες για το πού βρίσκονται και να μην τους αφήνει να μπουν στο σπίτι.

«Προσπαθούσα να μπω στο διαμέρισμα. Δε με άφηνε. Κάλεσα δύο φορές την Αστυνομία. Εγώ και ο ξάδερφός μου ο άλλος, δε μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι και υποψιαστήκαμε. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό η θεία και η ξαδέρφη μου. Δε μας έλεγε πού ήταν γενικά», είπε συγγενής των δύο γυναικών στο Mega.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές μέσα σε ένα σφραγισμένο δωμάτιο μετά από τις επίμονες αναζητήσεις των συγγενών τους - Eurokinissi

«Τέλος Νοέμβρη είχα ανέβει Ζωγράφου με την αδερφή μου από την Ύδρα. Κάναμε παρέα, κάναμε χαβαλέ, όλα αυτά. Εγώ από τον Δεκέμβρη και μετά υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είχαμε επαφή οι συγγενείς. Το κινητό της ξαδέρφης μου δε λειτουργούσε. Μάθαινα από τη γειτονιά διάφορα. Ότι δεν τους βλέπουν, ότι είχανε ανησυχία. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό, ότι είναι στο σπίτι, ότι το ένα το άλλο. Αυτά μας έλεγε», πρόσθεσε.

Αποκαλυπτική είναι και η μαρτυρία ενός ακόμα συγγενή, ο οποίος αποκάλυψε πως ο 54χρονος ήταν βίαιος απέναντι στην υπερήλικη μητέρα του.

«Το παιδί δεν ήταν καλά. Δηλαδή ήμουν σίγουρος 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία μου και την ξαδέλφη μου. Αυτό που μου είχε πει η θεία μου είναι ότι τη χτυπάει, ήταν βίαιος απέναντί της. Εντάξει, ήταν βίαιο το παιδί, δεν ήταν καλά. Δηλαδή είχε ένα ιστορικό. Μία μέρα είχε έρθει και μου είχε πει για κάποια χτυπήματα που είχε. Αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός για να ξέρω αν είναι αληθινά. “Με χτύπησε εδώ, με δάγκωσε εκεί”, μου έλεγε. Ήταν καιρό που γινόταν όλη αυτή η ιστορία», αποκάλυψε ο συγγενής.

Συγγενής είπε πως ο 54χρονος χτυπούσε την ηλικιωμένη μητέρα του - Eurokinissi

Γειτόνισσα της οικογένειας είπε στο Mega πως άκουγε συχνά τσακωμούς από το διαμέρισμα, όπου έμενε η ηλικιωμένη με τα δύο παιδιά της.

«Ακουγόταν από το διαμέρισμα σαν να τσακώνονται, αλλά όχι ακριβώς τσακωμοί. Μπορεί να απηύθυνε ο ένας στον άλλον τον λόγο δυνατά», είπε.

Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους»

Από την πλευρά του ο 54χρονος, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία κατά συρροή, φέρεται να ισχυρίστηκε αρχικά άγνοια για το πού βρίσκονται η μητέρα και η αδελφή του, όταν οι αστυνομικοί του χτύπησαν την πόρτα.

Στη συνέχεια, φέρεται να ανέφερε πως πριν από τρεις μήνες περίπου πέθανε η αδελφή του, η οποία έπασχε από καρκίνο και μετά από δύο μέρες πέθανε και η ηλικιωμένη μητέρα του, την οποία φρόντιζε αποκλειστικά η αδελφή του.

Σε ερώτηση γιατί σφράγισε το δωμάτιο και δε δήλωσε τους θανάτους τους, είπε πως δεν ήθελε να μαθευτεί ότι πέθαναν γιατί φοβόταν ότι θα του έπαιρναν το σπίτι.

Ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν μόνες τους από παθολογικά αίτια - Eurokinissi

Σύμφωνα πάντως με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή οι δύο γυναίκες πρέπει να πέθαναν πριν από έναν μήνα περίπου.

Ζωγράφου: «Βλέπαμε τον γιο να κυκλοφορεί κανονικά, αλλά δε μας μιλούσε»

Γείτονες είχαν ανησυχήσει καθώς είχαν να δουν τις δύο γυναίκες πολύ καιρό κι έβλεπαν τα παραθυρόφυλλα του σπιτιού μονίμως κλειστά.

Όπως περιέγραψαν, είχαν παρατηρήσει ότι ο γιος έβγαινε έξω, έκανε τα ψώνια του, αλλά δεν ήταν καθόλου κοινωνικός.Δεν είχε επαφές με τη γειτονιά.

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα και το σχολιάζαμε. Υποθέταμε ότι νοσηλεύονται, καθώς αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα υγείας», είπε ένα γείτονας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα δείξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι.