Mεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Eξερράγη φιάλη υγραερίου

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στου Γκύζη το απόγευμα της Δευτέρας, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μαρτυρίες ανέφεραν ότι πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά στο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Κάλβου ακούστηκε ισχυρή έκρηξη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξερράγη φιάλη υγραερίου, η οποία εκσφενδονίστηκε στην απέναντι πολυκατοικία!
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο και καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την κατάσβεσή της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε διπλανά διαμερίσματα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι, ο ένας τραυματισμένος σοβαρά.
