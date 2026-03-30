Εγκλωβισμένοι στη Γαύδο μαθητές από σχολείο της Βούλας

Πιθανή η επιστροφή τους με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

Η σχολική εκδρομή μαθητών από τη Βούλα στη Γαύδο εξελίχθηκε σε περιπέτεια, καθώς τα παιδιά και οι συνοδοί τους παραμένουν στο νησί χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Αιτία είναι οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με ισχυρούς ανέμους να κρατούν τα πλοία δεμένα στα λιμάνια. 

Η αποστολή αποτελείται από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στη Γαύδο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δραστηριότητας με στόχο να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τον αρχικό προγραμματισμό, δημιουργώντας καθυστέρηση στην επιστροφή τους.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά των εγκλωβισμένων. Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι και η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον συνεχιστεί η απαγόρευση απόπλου για τα συμβατικά δρομολόγια.

Παρά την αναστάτωση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μαθητές είναι ασφαλείς και φιλοξενούνται σε κατάλληλους χώρους στο νησί. Οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι συμβάλλουν στην εξυπηρέτησή τους, φροντίζοντας για τις βασικές τους ανάγκες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα καθορίσει και τον χρόνο επιστροφής. Οι οικογένειες των μαθητών βρίσκονται σε επικοινωνία με τους συνοδούς και τις αρχές, αναμένοντας νεότερες εξελίξεις. 

«Με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού η επιστροφή των μαθητών»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Γιώργος Ντούτσουλης, ανέφερε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νησιού, ενώ εξήγησε, ότι το πλοίο που συνδέει το νησί με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου, όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι υπήρξε ενημέρωση από την κυβέρνηση, πως εάν δεν είναι ούτε και σήμερα εφικτή η επιστροφή, θα επιστρατευτεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού. 

