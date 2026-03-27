Ζάκυνθος: Στην αντεπίθεση η παιδίατρος - «Δέχομαι βρώμικο πόλεμο»

12 καταγγελίες σε βάρος της από γονείς

Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου (27/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η παιδίατρος του Νοσοκομείου Ζακύνθου απαντά σε σοβαρές καταγγελίες από 12 γονείς για πλημμελή άσκηση καθηκόντων.
  • Αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δέχεται βρώμικο πόλεμο από συγκεκριμένα άτομα.
  • Κατηγορεί τους γονείς ότι διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον της.
  • Αναφέρει ότι απουσίαζε με αναρρωτική άδεια κατά την κρίσιμη περίπτωση βρέφους με μηνιγγίτιδα.
  • Εξετάζει νομικές ενέργειες κατά όσων συνεχίζουν να τη συκοφαντούν.

Στην αντεπίθεση περνά η παιδίατρος του Νοσοκομείου Ζακύνθου η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών από 12 γονείς. Οι γονείς την κατηγορούν επίσημα για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της, δηλαδή για ανεπαρκή ή λανθασμένη ιατρική φροντίδα προς τα παιδιά τους.

Η ίδια, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δίνει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι δέχεται έναν «βρώμικο πόλεμο» από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία χαρακτηρίζει ως προβληματικά. Σύμφωνα με την ίδια, τα άτομα αυτά διαδίδουν ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για τους γονείς που έχουν προχωρήσει στις καταγγελίες.

Καταγγελία 12 γονέων κατά της παιδιάτρου της Ζακύνθου

Καταγγελία 12 γονέων κατά της παιδιάτρου της Ζακύνθου

Η παιδίατρος ισχυρίζεται επίσης ότι οι επιθέσεις που δέχεται δεν είναι τυχαίες, αλλά σχετίζονται με το γεγονός ότι η ίδια είχε αντιδράσει σε συμπεριφορές των συγκεκριμένων ατόμων, τις οποίες θεωρούσε προβληματικές. Όπως λέει, αυτή η στάση της προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε ένα περιστατικό που φαίνεται να αποτέλεσε αφορμή για την ένταση: την περίπτωση ενός βρέφους που κινδύνευσε από μηνιγγίτιδα. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, η γιατρός υποστηρίζει ότι αποκρύπτεται ένα βασικό στοιχείο: ότι την περίοδο εκείνη απουσίαζε με αναρρωτική άδεια και δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, τονίζει ότι είχε δώσει σαφή οδηγία για άμεση χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβίωσης στο βρέφος, μια ενέργεια που –όπως υποστηρίζει– αποδείχθηκε καθοριστική για τη θετική εξέλιξη της υγείας του παιδιού.

Κλείνοντας, η παιδίατρος προειδοποιεί ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε συνεχίζει να τη συκοφαντεί, επιδιώκοντας έτσι να υπερασπιστεί την επαγγελματική της υπόσταση και την προσωπική της φήμη.

