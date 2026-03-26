Καταγγελία 12 γονέων κατά της παιδιάτρου της Ζακύνθου

Δώδεκα γονείς από την Ζάκυνθο καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου του νησιού για εγκληματική αμέλεια. Το ποτήρι ξεχείλισε μετά την περιπέτεια του πέντε μηνών βρέφους με μηνιγγίτιδα. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star, Κωνσταντίνας Τσεγγενέ.

Το πέντε μηνών βρέφος που σόκαρε το πανελλήνιο με την περιπέτειά του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για την παιδίατρο.

12 γονείς υπογράφουν τη συγκεκριμένη καταγγελία που κοινοποιήθηκε στον υπουργό Υγείας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια αλλά και στη διοίκηση του Νοσοκομείου Ζακύνθου και ζητούν την οριστική της απομάκρυνση.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά τους δεν είναι αναλώσιμα και ότι η συγκεκριμένη παιδίατρος, με τη συστηματική απουσία της αλλά και την τακτική της να ασκεί ιατρική εξ αποστάσεως, τα θέτει σε μόνιμο κίνδυνο. Μάλιστα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η ίδια εμφανίζεται στο νοσοκομείο μόνο με παρέμβαση τοπικού βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι από το δελτίο ειδήσεων του Star προβλήθηκε σειρά καταγγελιών που μιλούσαν ακριβώς για το ίδιο μοτίβο: απουσία της παιδιάτρου, διαγνώσεις από το τηλέφωνο και απαξίωση των διαμαρτυριών τους.



