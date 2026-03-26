Καταγγελία 12 γονέων κατά της παιδιάτρου της Ζακύνθου

Ζητούν την οριστική της απομάκρυνση - «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ (26/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δώδεκα γονείς στη Ζάκυνθο καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου για εγκληματική αμέλεια.
  • Η καταγγελία προήλθε μετά την περίπτωση ενός πέντε μηνών βρέφους με μηνιγγίτιδα.
  • Οι γονείς ζητούν την απομάκρυνση της παιδιάτρου, αναφέροντας ότι τα παιδιά τους είναι σε μόνιμο κίνδυνο.
  • Κατηγορούν την παιδίατρο για συστηματική απουσία και ιατρικές διαγνώσεις εξ αποστάσεως.
  • Η παιδίατρος εμφανίζεται στο νοσοκομείο μόνο με παρέμβαση τοπικού βουλευτή.

Δώδεκα γονείς από την Ζάκυνθο καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου του νησιού για εγκληματική αμέλεια. Το ποτήρι ξεχείλισε μετά την περιπέτεια του πέντε μηνών βρέφους με μηνιγγίτιδα. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star, Κωνσταντίνας Τσεγγενέ.

Το πέντε μηνών βρέφος που σόκαρε το πανελλήνιο με την περιπέτειά του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για την παιδίατρο.

12 γονείς υπογράφουν τη συγκεκριμένη καταγγελία που κοινοποιήθηκε στον υπουργό Υγείας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια αλλά και στη διοίκηση του Νοσοκομείου Ζακύνθου και ζητούν την οριστική της απομάκρυνση.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά τους δεν είναι αναλώσιμα και ότι η συγκεκριμένη παιδίατρος, με τη συστηματική απουσία της αλλά και την τακτική της να ασκεί ιατρική εξ αποστάσεως, τα θέτει σε μόνιμο κίνδυνο. Μάλιστα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η ίδια εμφανίζεται στο νοσοκομείο μόνο με παρέμβαση τοπικού βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι από το δελτίο ειδήσεων του Star προβλήθηκε σειρά καταγγελιών που μιλούσαν ακριβώς για το ίδιο μοτίβο: απουσία της παιδιάτρου, διαγνώσεις από το τηλέφωνο και απαξίωση των διαμαρτυριών τους.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 |
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top