Τρόμος εν πλω: Εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα με μαθήτριες

Γυμνός άντρας εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής προς την Κρήτη. Οι ανήλικες έβαλαν τις φωνές και συμμαθητές τους φέρεται να τον κυνήγησαν. Επιβάτες κατέγραφαν με τα κινητά τους τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν εν πλω.

Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που ακινητοποιημένος από μαθητές και πλήρωμα ο πρωταγωνιστής του πρωτοφανούς περιστατικού απομακρύνεται από το σαλόνι των επιβατών. Λίγα λεπτά νωρίτερα σκόρπισε τον τρόμο εισβάλοντας ολόγυμνος στην καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής.

Εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα πλοίου με μαθήτριες - «Ακούσαμε τις κοπέλες να φωνάζουν»

«Ακούσαμε φωνές από το δίπλα διάδρομο και βλέπουμε έναν γυμνό άντρα... και βλέπουμε τα κορίτσια του σχολείου μας να τρέχουν προς τα πάνω μας. Ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν», λέει μαθητής.

Τα ουρλιαχτά των τεσσάρων κοριτσιών σήκωσαν στο «πόδι» όλο το καράβι. Οι επιβάτες προσπαθούσαν μέσα στη νύχτα να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

«Βγαίνει κι αυτός και αρχίζει να τρέχει γυμνός στους διαδρόμους και να κυνηγάει τα κορίτσια».

Μαθητές άρχισαν να καταδιώκουν τον 43χρονο

«Κάποιοι μαθητές τον κυνήγησαν να τον απωθήσουν από το δωμάτιο των κοριτσιών για να μη συμβεί κάτι χειρότερο…», λέει ο Στέλιος Βυθούλκας, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Δήμου Αχαρνών.

«Και έτσι όπως κυνήγαγε τα κορίτσια τον κλότσησα και έπεσε κάτω».

Εκεί η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου με τους μαθητές να προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν. Ειδοποιήθηκε και παρενέβη το πλήρωμα, όπου του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να φτάσουν στο Λιμάνι του Ηρακλείου.

Νύχτα τρόμου σε πλοίο της γραμμής Πειραιάς - Ηράκλειο: Τι είπε ο 43χρονος

Πρόκειται για Βούλγαρο 43 ετών που ταξίδευε μόνος του. Φαίνεται να είχε σχεδιάσει στο μυαλό του την αρρωστημένη πράξη - σύμφωνα - με τα λεγόμενα των μαθητών.

«Μετά τα κορίτσια που μας εξήγησαν δεν είχανε κλείσει καλά την πόρτα τους και αυτός μπήκε μέσα και είχε σκοτάδι και τα κορίτσια δεν τον είδα καλά και μόνο ένα κορίτσι είδα ότι είναι γυμνός και φώναζε τι κάνεις! Και απάντησε αυτό που θα έπρεπε να κάνω εδώ και ώρα».

Ο 43χρονος Βούλγαρος κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Παρά το σοκ, μετά από καταθέσεις που έδωσαν οι μαθητές, η σχολική εκδρομή συνεχίζεται κανονικά.



