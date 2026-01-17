Μασσαλία: Βαν παρέσυρε μαθητές σε σχολική εκδρομή – 11 τραυματίες

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε την Παρασκευή στη Μασσαλία, όταν ένα βαν που εκτελούσε παραδόσεις έπεσε πάνω σε μαθητές που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή.

Un accident est survenu dans le quartier des Baumettes, alors que des enfants rentraient d’une sortie scolaire.

J’adresse toutes mes pensées aux enfants blessés et choqués par cet incident ainsi qu’à leur enseignante, leurs accompagnateurs et l’ensemble des familles.



Je salue… — Benoît Payan (@BenoitPayan) January 16, 2026

Σύμφωνα με τον δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους εννέα μαθητές, από τους οποίους ένας 8χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ρεπορτάζ της εφημερίδας La Provence αναφέρει πως ο οδηγός του βαν το είχε σταθμεύσει σε δρόμο με κλίση και είχε πάει να κάνει παράδοση. Όμως το χειρόφρενο «λύθηκε», με αποτέλεσμα το όχημα να αρχίσει να κινείται ανεξέλεγκτο προς τα πίσω, πέφτοντας πάνω σε περίπου είκοσι παιδιά και τρεις ενήλικους.

Τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια, 8 ως 11 ετών, και δυο γυναίκες, 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ένα 8χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, και νοσηλεύεται με κάταγμα ή κατάγματα.

Ο οδηγός του βαν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και σε εξέταση για να ανιχνευθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών. Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας.

Ο δήμος ναύλωσε λεωφορείο για να επιστρέψει το υπόλοιπο γκρουπ, που αποτελούνταν από 24 μαθητές του σχολείου Raymond-Teisseire στο 8ο διαμέρισμα της Μασσαλίας. Η δήμαρχος της περιοχής, Ολίβια Φορτέν, μετέβη κοντά στους γονείς των μαθητών το απόγευμα, ενώ ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για την Παιδεία, Πιερ Ιγκέ, βρέθηκε στον τόπο του ατυχήματος.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης από τις κρατικές υπηρεσίες και ο δήμος θα δημιουργήσει επιπλέον δομή στήριξης με την επαναλειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα, για τους εμπλεκόμενους εργαζομένους.