Από το μηδέν στην κορυφή: Η ιστορία του Στέλιου που φτιάχνει αριστουργήματα

O Στέλιος Φρόκου είναι ένας 25χρονος νέος κομμωτής, αλλά και πραγματικός καλλιτέχνης, αφού τα έργα του είναι εντυπωσιακά και δείχνουν ένα μεγαλείο χαρακτήρα και ένα μεγαλείο ψυχής.

Μαζί με τον αδερφό του και τη μητέρα του, ταξίδεψε με τα πόδια για έξι ολόκληρες μέρες για να φτάσει στην Ελλάδα. Τελικά, τα βήματά τους, τους οδήγησαν στο χωριό της Κρήτης, στους Κασσάνους. Εκεί, έμειναν σε μία αποθήκη. Ο Στέλιος από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε να δουλεύει και σε ηλικία 13 χρονών συνειδητοποίησε ότι αυτό το οποίο θέλει είναι η τέχνη στη ζωή του.

Σήμερα, ο 25χρονος, έχει ανοίξει τη δική του επιχείρηση, ένα κομμωτήριο. Όμως η τύχη τα έφερε έτσι, ώστε στον επάνω όροφο να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος που αυτό αποτέλεσε έμπνευση για τον Στέλιο, για να δημιουργήσει τη δική του γκαλερί, όπως ονειρευόταν από μικρό παιδί.

«Ξεκίνησα πριν από εφτά με οχτώ χρόνια. Ήμουν σίγουρος ότι αν συνδυάσω την κομμωτική και την τέχνη που κάνω τώρα, θα με βοηθούσε πάρα πολύ να πάω ακόμα πιο ψηλά στη δουλειά μου, που είναι η κομμωτική και ταυτόχρονα η τέχνη μου. Με τη λεπτομέρεια που βλέπω στην τέχνη, με βοήθησε να γίνω ακόμα καλύτερος στην ποιότητά μου. Τις τεχνικές που χρησιμοποιώ είναι πάνω σε γυαλί, να σπάω το γυαλί και να δημιουργώ μια προσωπογραφία. Πάνω σε ψωμάκια του τοστ, να τα καίω και να φτιάχνω μια ακόμα προσωπογραφία. Γενικά μ' αρέσουν οι προσωπογραφίες να φτιάχνω. Και μ' αρέσει αρκετά ότι είναι με τον Χριστό. Ε, γιατί μου... μου χάρισε ένα δώρο, το να έχω... το να μπορώ να ζωγραφίζω καλά. Οπότε, το δώρο μου για αυτόν είναι να ζωγραφίζω σε διάφορες τεχνικές», δήλωσε ο Στέλιος στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Λαπαθάκη.

Στην εκπομπή μίλησε και ο αδερφός του 25χρονου, ο οποίος εξέφρασε την υπερηφάνεια και τον θαυμασμό του για το έργο του:

«Το λιγότερο που νιώθω για τον αδερφό μου είναι ότι είμαι υπερήφανος. Όχι μόνο για τα κατορθώματά του, το τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, αλλά είμαι περήφανος και τον θαυμάζω γι' αυτό που έχει μείνει. Από την αρχή που άρχισε μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει μείνει ο ίδιος άνθρωπος, φιλότιμος, καλός άνθρωπος.

Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος που μας κάνει να νομίζουμε ότι όλα είναι δυνατά. Δουλεύει καθημερινά για τους στόχους του και αυτό αποτελεί έμπνευση για όλους.

