Τραμπ: Υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τους ομογενείς για την 25η Μαρτίου

Γέμισε Ελλάδα ο Λευκός Οίκος με αφορμή την γιορτή της 25ης Μαρτίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τους ομογενείς και έπλεξε το εγκώμιο της αρχαίας Ελληνικής κληρονομιάς στην Αμερική και τον κόσμο. Το ρεπορτάζ είναι του ανταποκριτή του Star στις ΗΠΑ, Δημήτρη Σουλτογιάννη.

«Είπα ότι δε θα την έχανα με τίποτα (τη γιορτή). Σε όλους τους Ελληνοαμερικανούς πατριώτες θα ήθελα να ευχηθώ ευτυχισμένη ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Τραμπ αποθέωσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό

Ο Τραμπ, στα 12 λεπτά της ελληνικής ομιλίας του, δε σταμάτησε να αποθεώνει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την οικουμενική προσφορά του.

«Μέχρι σήμερα οι Αμερικανοί στρατιώτες ρίχνονται στη μάχη, όπως οι θρυλικοί Σπαρτιάτες», πρόσθεσε.

Ενώ στον φιλελληνικό λόγο του… μίλησε και για τα καλά ελληνικά γονίδια.

«Οι Αμερικανοί μαθητές ακόμα μαθαίνουν από την αθάνατη σοφία του Σωκράτη, του πατέρα της φιλοσοφίας και του Αριστοτέλη του δημιουργού της επιστήμης, έχετε καλά γονίδια, εσείς...»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με τις οποίες καταστράφηκε ολοσχερώς η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο «σημείο μηδέν» του Μανχάταν. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη την Ελληνική κοινότητα για την πρόσφατη ανακατασκευή του ναού ο οποίος, όπως είπε, αναγεννήθηκε από τις στάχτες του ως ένα εμβληματικό εθνικό προσκύνημα. Πολλοί από τους Έλληνες που δούλεψαν σκληρά για την ανακατασκευή του ναού ήταν χθες καλεσμένοι του προέδρου στον Λευκό Οίκο, ανάμεσά τους και ο μεγαλοεπιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης με την σύζυγό του Μάργκο.

Έλληνες αλλά και… μικρά Ελληνάκια πλημμύρισαν την Ανατολική πτέρυγα.

Στο πλευρό του προέδρου, με μια συμβολική κίνηση, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.