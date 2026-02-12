Νέος ΚΟΚ: Επανεξέταση των ορίων ταχύτητας ζητούν οι οδηγοί

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος για παραβιάσεις ορίων ταχύτητας.
  • Πολλές πινακίδες ορίων ταχύτητας σε κεντρικούς δρόμους είναι αδικαιολόγητα χαμηλές, όπως 30 χλμ./ώρα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
  • Ο αντιδήμαρχος Υποδομών Κηφισιάς προανήγγειλε αύξηση του ορίου ταχύτητας στα 50 χλμ./ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη.
  • Στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, οι οδηγοί ζητούν αύξηση του ορίου ταχύτητας από 50 χλμ./ώρα, θεωρώντας το πολύ χαμηλό.
  • Πολλοί δήμοι δεν έχουν αναθεωρήσει τα όρια ταχύτητας, προκαλώντας προβλήματα στους οδηγούς.

Τα όρια ταχύτητας του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπουν βαριά πρόστιμα, ακόμη και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης όταν παραβιαστούν. Την ίδια στιγμή, όπως καταγράφεται και στην αυτοψία του Star και του Βαγγέλη Γκούμα, σε πολλούς δήμους οι πινακίδες που ορίζουν τα όρια ταχύτητας αναγκάζουν οδηγούς να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους με αδικαιολόγητα χαμηλές ταχύτητες, παρά τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Αλκοτέστ μιας χρήσης: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ για οδική ασφάλεια!

Χαριλάου Τρικούπη – Κηφισιά: Οδηγοί παραβιάζουν το όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει όριο 50 χλμ./ώρα σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας που διαχωρίζονται με διαγραμμίσεις, σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση διαχωριζόμενες με διαγραμμίσεις και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα. Ακριβώς όπως είναι η Χαριλάου Τρικούπη.

«Το όριο είναι 50 από τον νόμο. Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά και βλέπουμε πινακίδες των 30 χιλιομέτρων. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα, μόνο για εισπρακτικούς λόγους υπάρχει, διότι κανείς δεν τηρεί το όριο. Είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και λογικό είναι. Αν βέβαια υπάρχει σχολείο και πρέπει να μπει πινακίδα 30, σαφέστατα και το υπογράφουμε», λέει ο παρουσιαστής του «Traction», Κώστας Στεφανής. 

Κινητές κάμερες σε λεωφορεία καταγράφουν τους παραβάτες οδηγούς

Στο σημείο βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Υποδομών Κηφισιάς, ο οποίος αναγνώρισε το πρόβλημα του ορίου των 30 χιλιομέτρων σε όλο το μήκος του δρόμου.

«Θα αυξήσουμε το όριο ταχύτητας στα 50 χλμ.»

«Τα 30 χιλιόμετρα είναι λίγα, εντός εισαγωγικών. Βλέπουμε άμεσα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τις χαμηλές ταχύτητες και θα το αυξήσουμε στα 50», τονίζει ο Γιάννης Διονυσιώτης, αντιδήμαρχος Υποδομών Δήμου Κηφισιάς.

Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου: «Είναι χαμηλά τα όρια ταχύτητας – Είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας»

To Star έκανε αυτοψία και στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου. Από τα πλάνα του drone του Star φαίνεται πως πρόκειται για έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, με δύο λωρίδες σε κάθε ρεύμα και όριο ταχύτητας τα 50 χιλιόμετρα.

«Σε πολλές κεντρικές αρτηρίες, όπως η Βάρης – Κορωπίου, όπως η Αθηνών – Σουνίου, έχουμε όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Είναι πολύ χαμηλό το όριο, είναι αδύνατο να κινηθεί κάποιος με τέτοια ταχύτητα», αναφέρει ο Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας.

Νότια Προάστια: Όρια ταχύτητας 50 αντί για τα 30 χλμ. σε κατοικημένη περιοχή

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει ανώτατο όριο ταχύτητας τα 30 χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δρόμους μιας κατεύθυνσης με μία λωρίδα κυκλοφορίας και για δρόμους δύο κατευθύνσεων με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα νότια προάστια, αντίθετα με ό,τι προβλέπει ο Κώδικας, το όριο ταχύτητας δεν είναι 30 αλλά 50.

Και το παράδοξο: Στην παραλιακή, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα, είναι πάλι 50 χιλιόμετρα.

Έτσι, σε πολλούς δήμους, τα όρια ταχύτητας παραμένουν ίδια εδώ και δεκαετίες, χωρίς να έχει γίνει νέα μελέτη, δημιουργώντας προβλήματα σε οδηγούς που καλούνται να κινηθούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε δρόμους που πλέον έχουν αλλάξει όψη.

«Να κάνουν νέες μελέτες και να αυξήσουν τα όρια, έτσι ώστε να μην απαξιώνονται από τους οδηγούς», προσθέτει ο κ. Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας.

