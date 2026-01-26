Robert Burns: Άκουσες χθες στο σταθμό του μετρό Συντάγματος γκάιντες;

Κι όμως ναι, δε σε γέλασαν τα αυτιά σου. Αν πέρασες χθες από τον σταθμό του μετρό Συντάγματος, άκουσες πράγματι γκάιντες, μία σκωτσέζικη και μία θρακιώτικη.Ο Marlon Tanti, μουσικός σκωτσέζικης γκάιντας , και ο Βασίλης Γραμματικός, δεξιοτέχνης της θρακιώτικης γκάιντας, βρέθηκαν στο σταθμό μετρό του Συντάγματος για μια μικρή μουσική διαδρομή αναδεικνύοντας τους δεσμούς και τις αντιθέσεις των δυο παραδόσεων της ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς της γκάιντας.

Κι αυτό γιατί χθες ήταν Burns Night, μια βραδιά αφιερωμένη στον Robert Burns, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 25 Ιανουαρίου προς τιμήν του Robert Burns (1759–1796), του εθνικού ποιητή της Σκωτίας κι ενός από τους πιο επιδραστικούς λογοτέχνες της εποχής του.

Ποιος ήταν ο Robert Burns

Ο Burns υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάδειξη και τη διατήρηση της σκωτσέζικης γλώσσας και παράδοσης, γράφοντας ποιήματα και τραγούδια που εξυμνούν την καθημερινή ζωή, τη φύση, την αγάπη και την ελευθερία.

Η επιρροή του ξεπερνά τα σύνορα της Σκωτίας, καθώς τα έργα του μεταφράστηκαν σε δεκάδες γλώσσες και ενέπνευσαν γενιές δημιουργών. Ο Burns ενέπνευσε σημαντικές λογοτεχνικές μορφές όπως τον John Steinbeck (ο τίτλος του έργου Άνθρωποι και Ποντίκια προέρχεται από έργο του Burns), αλλά και συνθέτες όπως ο Bob Dylan, ο οποίος αναφερόταν στο ποίημα A Red, Red Rose ως μία από τις μεγαλύτερες επιρροές του.

Το τραγούδι “Auld Lang Syne” (Οι παλιές, καλές μέρες) σε στίχους του Burns, ακούγεται σε όλο τον κόσμο, συνήθως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς , καθιστώντας το ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και διασκευασμένα μουσικά θέματα διεθνώς. Γραμμένο το 1788, μιλά για τη φιλία, τους δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους, τη μνήμη που μένει ζωντανή, τη λύπη του αποχωρισμού και της ελπίδα της νέας αρχής. Η διαχρονική του δημοφιλία είναι χαρακτηριστική της ικανότητας του Burns να αποτυπώνει ανθρώπινα συναισθήματα με απλότητα και δύναμη.

Τι είναι η Burns Night;

Η παράδοση του Burns Night, μιας βραδιάς αφιερωμένης στον Robert Burns, ξεκίνησε το 1801, όταν φίλοι του ποιητή συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του. Έκτοτε, η γιορτή εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σκωτσέζικα έθιμα, με δείπνo που περιλαμβάνει haggis, απαγγελίες ποιημάτων, παραδοσιακή μουσική και χορό. Σήμερα, το Burns Night αποτελεί μια γιορτή σκωτσέζικου πολιτισμού που συνδυάζει ποίηση, μουσική και παράδοση, προβάλλοντας το έργο και τις ιδέες του Burns σε όλο τον κόσμο.

Η χθεσινή εκδήλωση στο μετρό Συντάγματος

Η χθεσινή εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Βρετανική Πρεσβεία στο πλαίσιο των εορτασμών για τον εθνικό ποιητή της Σκωτίας Robert Burns, με την πολύτιμη βοήθεια της Διοίκησης και του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ για την ευγενική παραχώρηση χώρου στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα και του ΚΕΠΕΜ – Κέντρου Έρευνας και Προώθησης της Ελληνικής Μουσικής Σίμων Καράς.

Ποιος είναι ο Marlon Tanti

O Marlon Tanti είναι αρχιμουσικός στο σχήμα Wallace Pipes and Drums. Από την ίδρυσή του το 2000 στη Μάλτα έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία με σημαντικές εμφανίσεις φέρνοντας την πλούσια μουσική παράδοση της Σκωτίας πιο κοντά στο διεθνές κοινό. Αν και θεωρείται σχετικά νέο σχήμα, έχει ήδη μια διαδρομή γεμάτη σημαντικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ στη Μάλτα, τη Σκωτία και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, αποδεικνύοντας με τον πιο ζωντανό τρόπο τη δύναμη, την εμβέλεια και τη διαρκή επιρροή της σκωτσέζικης μουσικής παράδοσης παγκοσμίως.

Ποιος είναι ο Βασίλης Γραμματικός

Γεννημένος στη Δράμα και με βαθιές επιρροές από τη μουσική του τόπου του, ο Βασίλης Γραμματικός φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Δράμας μαθαίνοντας γκάιντα με δάσκαλο τον Δημήτρη Κότα. Με σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό του, ο Βασίλης ασχολείται επαγγελματικά με τη τσαμπούνα από το 2008 ενώ από το 2010 διδάσκει γκάιντα και τσαμπούνα στο ΚΕΠΕΜ Σίμων Καράς. Έχει συνεργαστεί με πολλούς από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες στο χώρο της παραδοσιακής, και όχι μόνο, μουσικής, σε ζωντανές εμφανίσεις και σε ηχογραφήσεις.