Νεαρός μοτοσικλετιστής χωρίς δίπλωμα «σπάει» τα κοντέρ στη Νέα Ιωνία

Ο 22χρονος εντοπίστηκε χωρίς δίπλωμα οδήγησης

Σε «πίστα» είχε μετατρέψει ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής τους δρόμους της Αθήνας. Με 190 χιλιόμετρα, κάνοντας σούζες, έτρεχε στην Αττική Οδό, ενώ με 157 χιλιόμετρα έτρεχε στον πιο κεντρικό δρόμο της Νέας Ιωνίας. Το θράσος του ήταν τέτοιο που δημοσίευε τα κατορθώματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Σε ένα από αυτά, υπερηφανεύεται για τις οδικές του... ικανότητες. Ο «ιπτάμενος» μοτοσικλετιστής έκανε ακόμα και σούζα με το ένα πόδι, ενώ σε άλλα βίντεο τον βλέπουμε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, μαζί με τους φίλους τους, οι οποίοι αναζητούνται. 

Μοτοσικλετιστής κάνε σούζα με το ένα πόδι

Ακόμα και στον πιο κεντρικό δρόμο της Νέας Ιωνίας, στην Λεωφόρο Ηρακλείου, το κοντέρ «έγραψε» 157 χιλιόμετρα!

Μοτοσικλετιστής τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Η ομάδα πρόληψης και αντιμετώπισης τροχαίων ατυχημάτων της τροχαίας Αττικής κατάφερε και έφτασε στα ίχνη του νεαρού μοτοσικλετιστή. Έφτασε έξω απ’ το σπίτι του στην Νέα Ιωνία και τον ταυτοποίησαν. Μάλιστα, εκείνος είχε κρύψει τη μηχανή, για να μην την εντοπίσουν.

Είναι γνώριμος των Αρχών, αφού είχε συλληφθεί στον Ιούλιο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, καθώς δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα την αστυνομίας.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον νεαρό οδηγό

«Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού ο οποίος συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες, ανέπτυσσε ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 22χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, σε  βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ όπως προέκυψε είχε συλληφθεί στον Ιούλιο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, καθώς δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών για έλεγχο, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

 

