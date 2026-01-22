Σκοτώθηκε δύο μέρες πριν τον γάμο της: Στη φυλακή ο οδηγός που την παρέσυρε

Κάθειρξη 12 ετών για τον θάνατο της 27χρονης Ειρήνης από τη Θεσσαλονίκη

22.01.26 , 14:39 Σκοτώθηκε δύο μέρες πριν τον γάμο της: Στη φυλακή ο οδηγός που την παρέσυρε
Στη φυλακή οδηγείται ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε 27χρονη νηπιαγωγό στη Θεσσαλονίκη, μόλις δύο ημέρες πριν από τον γάμο της. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων του επέβαλε ποινή κάθειρξης 12 ετών, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα. 

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2022, μπροστά από το νοσοκομείο Θεαγένειο, όταν η 27χρονη κινούνταν σε διάβαση πεζών. 

Θρήνος στη Θεσσαλονίκη: «Έρχομαι για την κηδεία σου αντί για τον γάμο σου»

Ο κατηγορούμενος φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια και χωρίς πινακίδες, ενώ ο ίδιος στην αρχή εγκατέλειψε το θύμα του και αργότερα επέστρεψε στο σημείο όπου και συνελήφθη. 

Η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη 1

Η 27χρονη υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατέληξε έξι ημέρες αργότερα. Η οικογένεια της Ειρήνης επί 3,5 χρόνια ζούσε με την αγωνία της δικαστικής αναμονής, ζητώντας δικαίωση για τη μνήμη της. 

Η μητέρα της Ειρήνης, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είπε πως η εκδίκαση της υπόθεσης, ήταν για εκείνη και την οικογένειά της μια δεύτερη κηδεία. 

Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε τροχαίο 27χρονη, δύο ημέρες πριν τον γάμο της

«Είναι δίκαιη απόφαση, αλλά το ζητούμενο για μας δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο για μας είναι καμία άλλη μάνα, καμία άλλη οικογένεια να μην περάσει αυτά που περνάμε εμείς τώρα 3,5 χρόνια», είπε, τονίζοντας πως ο κατηγορούμενος δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας. 

Η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη 2

«Δεν υπήρχε ίχνος μεταμέλειας, αλλά αυτό που με θύμωσε εμένα είναι το γεγονός ότι ο πατέρας του, τού είχε αγοράσει τη μηχανή όταν έκλεισε τα 18 του χρόνια, χωρίς να έχει καν δίπλωμα. Αυτό, ένα παιδί 22 χρόνων σήμερα, 23 πόσο είναι, μέσα στον ενθουσιασμό του, ζήταγε τη μηχανή. Ο πατέρας του ως ενήλικας όμως του την πήρε; Είναι αδιανόητο. Γι' αυτό και του είπα μέσα στο δικαστήριο ότι “όχι τη μηχανή, όπλο του έδωσες”.  Ο κατηγορούμενος είπε ότι ήταν ατύχημα, δεν ήταν ατύχημα. Είναι εγκληματική ενέργεια», είπε η μητέρα της 27χρονης. 

Σύμφωνα με την ίδια ο νεαρός οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, δε φορούσε κράνος, έτρεχε πάρα πολύ και δεν είχε αναμμένα τα φώτα της μηχανής. Μάλιστα είχε πάρει πάρα πολλές κλήσεις πριν το ατύχημα, οι οποίες βρέθηκαν κάτω από τη σέλα της μηχανής του. 

«Μέσα στο δικαστήριο ούτε ο ίδιος, ούτε ο πατέρας του, η οικογένειά του δεν ζήτησαν ένα συγγνώμη», είπε η μητέρα της Ειρήνης.

Από την πλευρά του ο πατέρας του κατηγορούμενου, μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή ζητώντας συγγνώμη από τη μητέρα της Ειρήνης, λέγοντας όμως, πως η συγγνώμη του δε φέρνει πίσω το παιδί της. 

Αναγνώρισε ότι ήταν λάθος που ο γιος του οδηγούσε τη μηχανή του χωρίς δίπλωμα, όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χτύπησε την 27χρονη και την εγκατέλειψε στο σημείο. 

