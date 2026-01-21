Περιφέρεια Αττικής: Κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία αύριο Πέμπτη 22/1

Κανονικά θα διεξαχθούν τα μαθήματα στα σχολεία της Αττικής, αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής, καθώς αναμένεται να είναι βελτιωμένος ο καιρός, σε αντίθεση με τη σημερινή ημέρα, κατά την οποία παρέμειναν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας.

Στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα. Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας: Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 21/1

Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής πάντως για τη λειτουργία των σχολείων αύριο Πέμπτη δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει απόφαση αναστολής της λειτουργίας των σχολείων από τον οικείο Δήμο.

Ήδη στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, με απόφαση του Δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος κ. Δρίκος «η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν και την περιοχή μας. Μαζί με την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εργαζόμαστε συστηματικά και υπεύθυνα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης».