Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τους ορειβάτες - Ολοκληρώθηκε η διάσωση

Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 23:56 Γρίπη: Ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα – Γεμάτα τα νοσοκομεία
18.01.26 , 23:51 Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας
18.01.26 , 23:46 Λάρνακα: Άγρια συμπλοκή με τσεκούρια, ξύλα και πυροβολισμούς
18.01.26 , 23:36 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Βαθιά νόστιμο»
18.01.26 , 23:30 Χανιά:Ζευγάρι διέρρηξε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών από παράθυρο τουαλέτας
18.01.26 , 23:24 Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τους ορειβάτες - Ολοκληρώθηκε η διάσωση
18.01.26 , 23:10 MasterChef: Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Συγγνώμη μοντάζ, θα διορθωθώ»
18.01.26 , 23:03 MasterChef: Η Ντίνα αυτοσχεδίασε - Κατάφερε να σώσει το πιάτο της;
18.01.26 , 23:03 Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ
18.01.26 , 22:54 MasterChef: Ο Άγγελος χόρεψε salsa με τον Πάνο Ιωαννίδη
18.01.26 , 22:37 MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;
18.01.26 , 22:24 Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ
18.01.26 , 22:13 MasterChef: Η στυλίστρια Μενεξιά πέρασε με δύο «ναι» στην επόμενη φάση
18.01.26 , 22:08 Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής
18.01.26 , 21:56 Επιδείνωση καιρού με ψυχρή εισβολή: Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από βέβαιο χωρισμό
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων.

Καρέ-καρέ η δραματική διάσωση 8 ορειβατών στον Ταΰγετο εν μέσω κακοκαιρίας

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον απεγκλωβισμό ορειβατών, από δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή πλησίον του Προφήτη Ηλία στο όρος Ταΰγετος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, με συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκαν τραυματισμένοι τέσσερις ορειβάτες, μια γυναίκα και τρείς άνδρες, σε δύσβατη ορεινή χιονοσκεπή περιοχή στον Προφήτη Ηλία στην κορυφή «Πυραμίδα» στο όρος Ταΰγετος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν τους τραυματισμένους ορειβάτες τους μετέφεραν με φορεία σε προσβάσιμο σημείο, στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης. Εκεί, βρίσκονταν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης

Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης

Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τους ορειβάτες - Ολοκληρώθηκε η διάσωση

Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τους ορειβάτες - Ολοκληρώθηκε η διάσωση

η επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών

H επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, Τρίπολης, και Γυθείου, την 9η και την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., από τις Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) Πελοποννήσου αλλά και Εθελοντές της Ελληνικής Ομάδες Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).

Επιπλέον κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να επιχειρήσει λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΫΓΕΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top