Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τους ορειβάτες - Ολοκληρώθηκε η διάσωση

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον απεγκλωβισμό ορειβατών, από δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή πλησίον του Προφήτη Ηλία στο όρος Ταΰγετος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, με συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκαν τραυματισμένοι τέσσερις ορειβάτες, μια γυναίκα και τρείς άνδρες, σε δύσβατη ορεινή χιονοσκεπή περιοχή στον Προφήτη Ηλία στην κορυφή «Πυραμίδα» στο όρος Ταΰγετος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν τους τραυματισμένους ορειβάτες τους μετέφεραν με φορεία σε προσβάσιμο σημείο, στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης. Εκεί, βρίσκονταν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης

H επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, Τρίπολης, και Γυθείου, την 9η και την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., από τις Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) Πελοποννήσου αλλά και Εθελοντές της Ελληνικής Ομάδες Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).

Επιπλέον κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να επιχειρήσει λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.