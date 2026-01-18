Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο, όπου οκτώ ορειβάτες εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τέσσερις από τους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί στα άκρα και αδυνατούν να μετακινηθούν μόνοι τους, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ακόμα πιο απαιτητική.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν η ομάδα των ορειβατών βρέθηκε σε παγωμένη πλαγιά με μεγάλη κλίση. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να γλίστρησαν και να κατρακύλησαν περίπου 200 μέτρα σε χαράδρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων εξ αυτών – τριών ανδρών και μίας γυναίκας.

Καρέ-καρέ η δραματική διάσωση 8 ορειβατών στον Ταΰγετο εν μέσω κακοκαιρίας

Οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία, με χιόνι, ισχυρούς ανέμους και πολικές θερμοκρασίες να δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια προσέγγισης.

Νωρίτερα έγινε απόπειρα προσέγγισης με ελικόπτερο, ωστόσο αυτή δεν κατέστη δυνατή λόγω της κακοκαιρίας και της περιορισμένης ορατότητας. Έτσι, στήθηκε μεγάλη χερσαία επιχείρηση διάσωσης από δυνάμεις της ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν τους ορειβάτες λίγο πριν πέσει το σκοτάδι.

Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος, καταγράφεται καρέ-καρέ η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών.

Ταΰγετος: Η στιγμή που μεταφέρουν οι διασώστες τους τραυματίες

Η δραματική διάσωση 8 ορειβατών στον Ταΰγετο εν μέσω κακοκαιρίας

Με τη χρήση ειδικών φορείων και σχοινιών, οι τραυματίες μεταφέρονται με εξαιρετική προσοχή σε χιονισμένο και απόκρημνο έδαφος, όπου κάθε βήμα απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και εμπειρία.

Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσβατες πλαγιές, με τους διασώστες να επιχειρούν σε παγωμένο χιόνι και μεγάλη κλίση, όπως επιβεβαίωσε και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημόσθενης Κακούρος, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο.

Όπως ανέφερε, η κατάβαση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, μέχρι να μεταφερθούν με ασφάλεια οι τραυματίες στο ορεινό καταφύγιο.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημόσθενης Κακούρος

Εκεί βρίσκονται σε ετοιμότητα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματισμένους ορειβάτες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Σπάρτης για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ορειβάτες είναι καλά στην υγεία τους, αν και εμφανώς καταπονημένοι.

Η επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους της ορειβασίας σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο των σωστικών δυνάμεων που επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, δίνοντας μάχη με τον χρόνο και τη φύση.