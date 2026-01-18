Θρίλερ στον Ταΰγετο: 4 τραυματίες ορειβάτες - Αδύνατη η αεροδιάσωση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο, όπου οκτώ ορειβάτες έχουν εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, κοντά στην κορυφή Προφήτης Ηλίας.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα άτομα από την ομάδα έχουν τραυματιστεί, ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες προσέγγισης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00 το μεσημέρι, όταν έγινε γνωστό ότι ομάδα ορειβατών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα κατά την ανάβασή της σε σημείο με απότομο ανάγλυφο και περιορισμένη προσβασιμότητα. Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της αποστολής. Όπως έχει μεταφερθεί στις Αρχές, τέσσερις από τους οκτώ ορειβάτες έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Στο σημείο επιχείρησε να προσεγγίσει ελικόπτερο, προκειμένου να παραλάβει τους εγκλωβισμένους και να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή των τραυματιών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν επέτρεψαν στο ελικόπτερο να προσεγγίσει με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί προσωρινά το συγκεκριμένο σχέδιο.

Έτσι, το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν την ομάδα μέσα από δύσκολα μονοπάτια και απαιτητικό ορεινό πεδίο. Για τον απεγκλωβισμό έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 41 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων οι ειδικές ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η 9η ΕΜΟΔΕ, με εξειδικευμένο εξοπλισμό για επιχειρήσεις σε ορεινό περιβάλλον.

Οι συνθήκες στον Ταΰγετο παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικές, τόσο λόγω του υψομέτρου όσο και λόγω των καιρικών φαινομένων, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση χρονοβόρα και επικίνδυνη. Παρά τις δυσκολίες, οι διασώστες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσεγγίσουν με ασφάλεια τους ορειβάτες και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που ενέχει η ορειβασία σε απαιτητικά βουνά, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται απότομα, καθώς και τη σημασία της σωστής προετοιμασίας και ενημέρωσης πριν από κάθε ορειβατική δραστηριότητα.