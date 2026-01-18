Ταΰγετος: Επιχείρηση διάσωσης οχτώ ορειβατών σε υψόμετρο 2.000 μέτρων

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 18.01.26, 14:08
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τον εντοπισμό οχτώ ορειβατών που γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα κοντά στην κορυφή Προφήτης Ηλίας στον Ταΰγετο.

Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι αγνοούμενοι ορειβάτες-Τρεις άνδρες και μια γυναίκα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση για τη διάσωσή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι ίδιοι οι ορειβάτες ενημέρωσαν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν κινητοποιηθεί ήδη τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς οι ορειβάτες έχουν δηλώσει ότι τέσσερα από τους οκτώ είναι ελαφρά τραυματίες, με τη γυναίκα να φέρεται να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Ιμαλάια: Νεκροί 10 ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

«Υπάρχει επικοινωνία των ορειβατών με τους πυροσβέστες», δήλωσε στο ΕΡΤnews o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης, Δημοσθένης Κακούρος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ αναμένεται να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος. Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση.

