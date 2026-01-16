Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη γιατρός

Μια 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), αφού διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Το περιστατικό εκδηλώθηκε χθες (Πέμπτη 15/1) το βράδυ όταν η νεαρή, που εργάζεται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, παρουσίασε έντονη ζάλη, υψηλό πυρετό και ισχυρό πονοκέφαλο, συμπτώματα που οδήγησαν τη μεταφορά της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Εκεί, μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για μηνιγγίτιδα, μία σοβαρή φλεγμονή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Λόγω έλλειψης διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου — όπου και εργάζεται — κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τέσσερα κρεβάτια της ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο ήταν ήδη κατειλημμένα από άλλους ασθενείς, γεγονός που ώθησε τη διοίκηση να αποφασίσει τη μεταφορά της 25χρονης στο ΠΑΓΝΗ.

Στο ΠΑΓΝΗ, η νεαρή γιατρός διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Η διοίκηση του νοσοκομείου και οι θεράποντες γιατροί επισημαίνουν πως, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, παραμένει σταθερή και δίνεται κάθε δυνατή ιατρική φροντίδα για την αποκατάσταση της υγείας της. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί αν η μορφή της μηνιγγίτιδας που έχει προσβάλει είναι βακτηριακή ή ιογενής, καθώς αυτό επηρεάζει και την περαιτέρω θεραπευτική προσέγγιση.

Επίσης, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα προφύλαξης και θεραπείας για όσους ήρθαν σε επαφή με την ασθενή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης σε άλλους εργαζόμενους ή ασθενείς.