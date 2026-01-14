Βοιωτία: Θανατηφόρα σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό σε παρακαμπτήρια οδό

Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (14/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αίμα «βάφτηκε» χθες το βράδυ η Παλαιά Εθνική Οδό Θήβας-Λιβαδειάς, σε σημείο όπου η κυκλοφορία εκτρέπεται λόγω των αγροτικών μπλόκων. Ένας οδηγός αγροτικού οχήματος έχασε τη ζωή του, μετά από σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό. Στο σημείο της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο βρέθηκε ο απεσταλμένος του Star, Γιάννης Σωτηρόπουλος. 

«Ο οδηγός του Ι.Χ. βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, έπεσε πάνω στο φορτηγό και το φορτηγό έφυγε στο χωράφι», αναφέρει εκπρόσωπος μεταφορικής εταιρίας. 

Στις εικόνες-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR φαίνεται ό,τι απέμεινε από το αγροτικό ΙΧ, που συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό μεταφορικής εταιρείας, χθες (Τρίτη 13/1) λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ στην παλιά εθνική οδό Θήβας-Λειβαδιάς, κοντά στο χωριό Βάγια Βοιωτίας

Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν

Στις εικόνες-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR φαίνεται ό,τι απέμεινε από το αγροτικό ΙΧ, που συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό μεταφορικής εταιρείας

Η σύγκρουση φορτηγού με το Ι.Χ. ήταν τόσο σφοδρή που τα συντρίμμια βρίσκονται παντού στο οδόστρωμα. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα από την ζάντα αλουμινίου του μοιραίου Ι.Χ. που έχει γίνει κομμάτια

Βοιωτία: Νεκρός ο οδηγός του αγροτικού - Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού 

Βοιωτία: Νεκρός ο οδηγός του αγροτικού - Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού 

Ο οδηγός του αγροτικού, 41 ετών και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών από τη Θήβα, ξεψύχησε στην άσφαλτο. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. 

«Στον οδηγό του φορτηγού έγιναν αιμοληψίες είναι πεντακάθαρος. Τον αφήσανε και βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, είναι στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, δεν έχει κάτι». 

Βοιωτία: Ψάχνουν DNA από την οδοντοστοιχία της απανθρακωμένης σορού

Αυξημένη κίνηση με βαρέα οχήματα στην παλαιά Εθνική Οδό Θήβας - Λειβαδιάς 

Αυξημένη κίνηση με βαρέα οχήματα στην παλαιά Εθνική Οδό Θήβας - Λειβαδιάς 

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής η παλιά εθνική Θήβας-Λειβαδιάς, το τελευταίο διάστημα, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων έχει αυξημένη κίνηση. Μάλιστα είναι μία λωρίδα σε κάθε κατεύθυνση και τα βράδια η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο καθώς ο δρόμος δεν έχει φωτισμό

 

