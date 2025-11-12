Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν

Ρεπορτάζ για τη δολοφονία του 27χρονου στα Βίλια - Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Βασανιστικός ήταν ο θάνατος του 27χρονου οικοδόμου από τη Χαλκίδα, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος στα Βίλια.

Η υπόθεση είναι αρκετά περίπλοκη, ωστόσο η αστυνομία έχει στα χέρια της αρκετά στοιχεία που δείχνουν πως κάποιοι τον ήθελαν νεκρό.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αήθειες με τη Ζήνα» τα πρώτα στοιχεία οι δράστες βασάνισαν τον 27χρονο πριν τον εκτελέσουν και στη συνέχεια τον κάψουν. Οι δράστες φαίνεται ότι δεν ήθελαν να αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους και γι’ αυτό αποφάσισαν να τον κάψουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από τη Γλυφάδα κι έφερε πινακίδες όμοιου αυτοκινήτου από την Πιερία.

O 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας

Οι πινακίδες πιθανόν να αποδειχθούν και το μεγάλο λάθος τους, καθώς μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και να πήγαν στη Βοιωτία για να δολοφονήσουν τον 27χρονο οικοδόμο.

Ο τρόπος που έδρασαν οι δολοφόνοι παραπέμπει σε έμπειρους εκτελεστές και όχι σε πράξη που δείχνει προσωπικά κίνητρα. Στην ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείουν να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις.

Ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας φέρεται να είχε ραντεβού με τους δολοφόνους του

Βοιωτία: Δεχόταν απειλές - «Θα σε κάψω ζωντανό»

Πάντως άνθρωποι από το περιβάλλον του 27χρονου είπαν στις αρχές ότι δεν είχε περίεργες επαφές, αλλά είχε δεχθεί απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, ο οποίος φέρεται να τον είχε απειλήσει ότι θα τον κάψει ζωντανό.

«Τον έπαιρναν τηλέφωνο, τον έβριζαν και του έλεγαν "θα σε κάψουμε". Εκείνος τους απαντούσε "ελάτε αν σας βαστάει"», αποκάλυψε χθες στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο ξάδερφος του 27χρονου.

Βοιωτία: Πώς τον παρέσυραν στο μοιραίο ραντεβού

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες φέρεται να παρέσυραν τον 27χρονο στο ραντεβού το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Το κινητό του τηλέφωνο δεν έχει βρεθεί ακόμα και αν βρεθεί, τότε θα δώσει πολλά στοιχεία για το ποιοι ήταν εκείνοι που τον προσέγγισαν για να τον εκτελέσουν.

Οι δράστες πρώτα σκότωσαν τον 27χρονος στα Βίλια και μετά τον μετέφεραν στα Σκούρτα Βοιωτίας και τον έκαψαν

Ο 27χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν παντρεμένος και ζούσε στη Χαλκίδα με την οικογένεια του. Εξαφανίστηκε το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου.

Την ημέρα της εξαφάνισής του θα πήγαινε από τη Χαλκίδα στα Βίλια Αττικής. Ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του μαζί με έναν γνωστό του, τον οποίο τον άφησε σε κάποιο σημείο και μετά συνέχισε τη διαδρομή του μόνος του.

Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένος ο 27χρονος

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από ένα γήπεδο στα Βίλια. Μέσα βρέθηκε η ζακέτα του και ο φορτιστής του κινητού του. Πιθανόν σε εκείνο το σημείο να είχε δοθεί το ραντεβού που τελικά κατέληξε στην άγρια δολοφονία του.

Από το σημείο εκείνο φαίνεται να ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τον 27χρονο. Τελικά βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο πολύ μακριά από τα Βίλια, κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Η σορός του εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, ενώ τα χέρια του ήταν δεμένα πισθάγκωνα με χειροπέδες. Μέσα στη σορό του, είχε βρεθεί ένα σιδερένιο αντικείμενο, το οποίο σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αποδείχθηκε ότι ήταν βολίδα από πιστόλι.