Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν

Τι ερευνά η αστυνομία – Με κλεμμένο όχημα τον μετέφεραν στα Σκούρτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 14:42 Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως CTIO
12.11.25 , 14:32 Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
12.11.25 , 14:25 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 14:23 «Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
12.11.25 , 14:22 Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι
12.11.25 , 14:11 Ο Στέλιος Λεγάκης έρχεται στο Cash or Trash και κάνει θραύση
12.11.25 , 14:01 Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
12.11.25 , 13:32 Νότια Κορέα - Space Out Competition: Όποιος μείνει ακίνητος, κερδίζει!
12.11.25 , 13:32 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 13:29 Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται»
12.11.25 , 13:12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΕΛΙΖΑ, στις 22 Νοεμβρίου
12.11.25 , 13:06 «Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
12.11.25 , 13:04 «Παγώνει» το 5X5; Η αντίδραση του Θάνου Κιούση
12.11.25 , 12:54 Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του
12.11.25 , 12:51 Γενιά Z: Τι ζητά από το εργασιακό περιβάλλον - Νέα έρευνα
«Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 12.11.25, 10:38
Ρεπορτάζ για τη δολοφονία του 27χρονου στα Βίλια - Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βασανιστικός ήταν ο θάνατος του 27χρονου οικοδόμου από τη Χαλκίδα, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος στα Βίλια

Η υπόθεση είναι αρκετά περίπλοκη, ωστόσο η αστυνομία έχει στα χέρια της αρκετά στοιχεία που δείχνουν πως κάποιοι τον ήθελαν νεκρό. 

Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αήθειες με τη Ζήνα» τα πρώτα στοιχεία οι δράστες βασάνισαν τον 27χρονο πριν τον εκτελέσουν και στη συνέχεια τον κάψουν. Οι δράστες φαίνεται ότι δεν ήθελαν να αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους και γι’ αυτό αποφάσισαν να τον κάψουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από τη Γλυφάδα κι έφερε πινακίδες όμοιου αυτοκινήτου από την Πιερία. 

O 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας

O 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας

Οι πινακίδες πιθανόν να αποδειχθούν και το μεγάλο λάθος τους, καθώς μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και να πήγαν στη Βοιωτία για να δολοφονήσουν τον 27χρονο οικοδόμο. 

Βοιωτία: Το όνομα εξαφανισμένου που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Ο τρόπος που έδρασαν οι δολοφόνοι παραπέμπει σε έμπειρους εκτελεστές και όχι σε πράξη που δείχνει προσωπικά κίνητρα. Στην ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείουν να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις. 

Ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας φέρεται να είχε ραντεβού με τους δολοφόνους του

Ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας φέρεται να είχε ραντεβού με τους δολοφόνους του

Βοιωτία: Δεχόταν απειλές - «Θα σε κάψω ζωντανό»

Πάντως άνθρωποι από το περιβάλλον του 27χρονου είπαν στις αρχές ότι δεν είχε περίεργες επαφές, αλλά είχε δεχθεί απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, ο οποίος φέρεται να τον είχε απειλήσει ότι θα τον κάψει ζωντανό. 

Βοιωτία: Ψάχνουν DNA από την οδοντοστοιχία της απανθρακωμένης σορού

«Τον έπαιρναν τηλέφωνο, τον έβριζαν και του έλεγαν "θα σε κάψουμε". Εκείνος τους απαντούσε "ελάτε αν σας βαστάει"», αποκάλυψε χθες στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο ξάδερφος του 27χρονου.

Βοιωτία: Πώς τον παρέσυραν στο μοιραίο ραντεβού

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες φέρεται να παρέσυραν τον 27χρονο στο ραντεβού το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Το κινητό του τηλέφωνο δεν έχει βρεθεί ακόμα και αν βρεθεί, τότε θα δώσει πολλά στοιχεία για το ποιοι ήταν εκείνοι που τον προσέγγισαν για να τον εκτελέσουν. 

Οι δράστες πρώτα σκότωσαν τον 27χρονος στα Βίλια και μετά τον μετέφεραν στα Σκούρτα Βοιωτίας και τον έκαψαν

Οι δράστες πρώτα σκότωσαν τον 27χρονος στα Βίλια και μετά τον μετέφεραν στα Σκούρτα Βοιωτίας και τον έκαψαν

Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες

Ο 27χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν παντρεμένος και ζούσε στη Χαλκίδα με την οικογένεια του. Εξαφανίστηκε το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου.

Την ημέρα της εξαφάνισής του θα πήγαινε από τη Χαλκίδα στα Βίλια Αττικής. Ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του μαζί με έναν γνωστό του, τον οποίο τον άφησε σε κάποιο σημείο και μετά συνέχισε τη διαδρομή του μόνος του. 

Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένος ο 27χρονος

Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένος ο 27χρονος

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από ένα γήπεδο στα Βίλια. Μέσα βρέθηκε η ζακέτα του και ο φορτιστής του κινητού του. Πιθανόν σε εκείνο το σημείο να είχε δοθεί το ραντεβού που τελικά κατέληξε στην άγρια δολοφονία του. 

Από το σημείο εκείνο φαίνεται να ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τον 27χρονο. Τελικά βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο πολύ μακριά από τα Βίλια, κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας. 

Η σορός του εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, ενώ τα χέρια του ήταν δεμένα πισθάγκωνα με χειροπέδες. Μέσα στη σορό του, είχε βρεθεί ένα σιδερένιο αντικείμενο, το οποίο σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αποδείχθηκε ότι ήταν βολίδα από πιστόλι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΙΩΤΙΑ
 |
ΒΙΛΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top