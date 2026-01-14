Πετρούπολη: Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ένα 13χρονο κορίτσι

Σοκαρισμένη είναι η Πετρούπολη, μετά την απόπειρα βιασμού και τη ληστεία ενός ανήλικου κοριτσιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο τέρμα των λεωφορείων στην οδό Μετεώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής φέρεται να πλησίασε τη 13χρονη, να της μίλησε για λίγο και στη συνέχεια να προσπάθησε να τη βιάσει.

Ένας περαστικός που βρέθηκε στο σημείο, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και παρενέβη. Τότε ο 31χρονος άρπαξε το κινητό του κοριτσιού και τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που ενημερώθηκαν για το συμβάν κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγη ώρα αργότερα. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και ληστεία σε ανήλικη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.