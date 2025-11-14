Τρίκαλα: Νταλίκα έστριψε λάθος και «κόλλησε» σε εγκαταλελειμμένο δρόμο

Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό της νταλίκας

Ελλαδα
Πηγή: Trikalaopinion.gr
Τρίκαλα - Νταλίκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Γκρόπα Τρικάλων, το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τη σήραγγα της Εθνικής Οδού Στουρναραίικων – Άρτας, όπου νταλίκα προερχόμενη από τη Βουλγαρία εγκλωβίστηκε σε εγκαταλελειμμένο τμήμα δρόμου.

Τροχαίο Πέτρου Ράλλη: «Πέρασα λίγο πριν πέσει η νταλίκα από τη γέφυρα!»

νταλίκα προερχόμενη από τη Βουλγαρία εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου στα Τρίκαλα

Ο οδηγός, κινούμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, παραπλανήθηκε στο σημείο της σήραγγας και αντί να συνεχίσει ευθεία, έστριψε αριστερά, περνώντας μπροστά από τον εκχιονιστικό σταθμό και ακολουθώντας την παλιά διαδρομή που έχει εγκαταλειφθεί λόγω κατολισθήσεων.

Ολλανδία: Καρέ Καρέ Η Σφοδρή Σύγκρουση Τρένου Με Νταλίκα - Video

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η νταλίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα, καθώς βράχοι φράζουν τον δρόμο και η όπισθεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικος από τα Στουρναραίικα εντόπισε το όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, με στελέχη της Τροχαίας και συνεργεία να σπεύδουν στο σημείο.

νταλίκα προερχόμενη από τη Βουλγαρία εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου στα Τρίκαλα

Τρομακτικό τροχαίο στη Βάρη: Φορτηγό καταπλάκωσε σταθμευμένο ΙΧ

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ διερευνάται αν λανθασμένες οδηγίες GPS συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του.

 

