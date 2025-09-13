Τροχαίο Κεφαλονιά: «Από την άσφαλτο ως τη θάλασσα είναι 300 μέτρα»

Εθελοντής περιγράφει στο STAR και τον Μ. Σωτηρόπουλο πώς βρήκαν τον 23χρονο

13.09.25 , 21:10 Τροχαίο Κεφαλονιά: «Από την άσφαλτο ως τη θάλασσα είναι 300 μέτρα»
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (13/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διαστάσεις μάστιγας έχουν πάρει τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Ένα παλικάρι, 23 χρονών άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε κατέληξε σε θάλασσα στη Κεφαλονιά. Στα Καμίνια ένας οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε, ένα 16χρονο κοριτσάκι, ενώ στα Πατήσια αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα ρεύματος, ενώ μια επιβάτιδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η κάμερα του STAR και ο Μάνος Σωτηρόπουλος εξασφάλισαν αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης. 

Βυθισμένη στη θλίψη είναι η τοπική κοινότητα στη Σκάλα Κεφαλονιάς. Ένα παλικάρι, μόλις 23 ετών, έπεσε σε γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα.

Ο νεαρός, επιστρέφοντας σπίτι του μετά την δουλειά του, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Το όχημα εντόπισε τελικά το μεσημέρι μια βάρκα που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησε τις Αρχές. Εθελοντής περιγράφει αποκλειστικά στο STAR τις δραματικές στιγμές της διάσωσης.

«Δύο αυτοκίνητα και έξι άτομα να βρούμε που βρίσκεται... Κάποιος είδε από σκάφος το αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα, μέσα στα βράχια. Είναι περίπου το υψόμετρο από την άσφαλτο μέχρι κάτω τη θάλασσα περίπου τρακόσια μέτρα. Το αυτοκίνητο ήταν κοντά στη θάλασσα, σφηνωμένο στα βράχια. Το παιδί το παιδί ήταν στα 20 μέτρα πιο πάνω. Παιδί μάλαμα ήταν...», λέει ο Δημήτρης Σολωμός, Πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας εκτάκτων αναγκών Ελειού-Πρόννων.

Η τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Το βράδυ της  Παρασκευής, μια 16χρονη μαζί με την φίλη της, επιδίωξαν να διασχίσουν την διάβαση πεζών. Ένα μαύρο όχημα όμως, χτυπά την ανήλικη, τη ρίχνει στο οδόστρωμα και εξαφανίζεται.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Ξημερώματα στα Κάτω Πατήσια... Ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, «καρφώνεται» κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κολώνα φωτισμού. Το βίντεο αλλά και οι φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το STAR σοκάρουν... 

Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, περαστικοί, αλλά και το ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

 

 

