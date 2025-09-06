Σύγκρουση λεωφορείου με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού

Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα

Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό.

Το περιστατικό έγινε κοντά στη διασταύρωση με την οδό Κράτητος, στον Νέο Κόσμο, προκαλώντας έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Τροχαίο Λεωφόρος Συγγρού

Φωτογραφίες από το σημείο / Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με γερανό

Σύγκρουση λεωφορείου με γερανό στη Λεωφόρο Συγγρού

Όπως έγινε γνωστό το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό:

«Λόγω σύγκρουσης αστικού λεωφορείου με γερανό, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Κράτητος, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου».

