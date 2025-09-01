Ταχυδρόμος – διανομέας έκανε ντελίβερι σουβλάκια και... ναρκωτικά

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο για διακίνηση ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος, το πρωί εργαζόταν σε ταχυδρομείο, ενώ το βράδυ δούλευε ως διανομέας σε ψητοπωλείο. Μόνο που εκτός από σουβλάκια, σε κάποιους πελάτες παρέδιδε ναρκωτικά, εν αγνοία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν ένας πελάτης μίλησε στις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αρχίσουν να τον παρακολουθούν. Τελικά, η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και ο άνδρας συνελήφθη μετά από αιφνιδιαστική επιχείρηση.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν σακουλάκια με ναρκωτικές ουσίες κρυμμένα μέσα σε τάπερ, έτοιμα προς παράδοση.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τις ποσότητες ναρκωτικών, ζυγαριές, χρήματα, ενώ εξετάζουν και το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου προκειμένου να εντοπίσουν συνεργούς μέσα από τα μηνύματα και τις επαφές του.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν αν το κύκλωμα χρησιμοποιούσε «συνθηματικές λέξεις» κατά τις παραγγελίες, ώστε μαζί με τα σουβλάκια και τις πατάτες να παραδίδονταν και ναρκωτικά.

