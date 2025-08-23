Παξοί: Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης - «Είμαι σε σοκ, έτοιμη να πεθάνω»

Δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού

23.08.25 , 15:37 Παξοί: Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης - «Είμαι σε σοκ, έτοιμη να πεθάνω»
Παξοί: Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης - «Είμαι σε σοκ, έτοιμη να πεθάνω»
Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανείπωτη τραγωδία στους Παξούς. Ένα κοριτσάκι μόλις τεσσάρων ετών πνίγηκε σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι του. Το κακό έγινε όταν η μικρή έφυγε από το σπίτι της, περπάτησε μια απόσταση περίπου 300 μέτρων, μπήκε στην βίλα και άγνωστο πως έπεσε στην πισίνα. Το κοριτσάκι βρήκε νεκρό ένας μάγειρας μετά από μία ώρα ερευνών. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και των γιατρών η μικρούλα δεν τα κατάφερε. 

Μια ολόκληρη κοινωνία βρίσκεται σε σοκ. Εδώ και ένα 24ωρο κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως η Αμέλια, το χαμογελαστό και χαρούμενο κοριτσάκι, έσβησε στην πισίνα βίλας, μόλις τριακόσια μέτρα από το σπίτι της. Η γιαγιά της μιλώντας στο Star σπαράζει, η Αμέλια ήταν το μοναδικό της εγγόνι.  

Τραγωδία στους Παξούς: 4χρονη πνίγηκε σε πισίνα βίλας

Τι λέει στο STAR η γιαγιά της 4χρονης

Παξοί: «Θέλω να πεθάνω, είμαστε σε σοκ»

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα.  
Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», είπε η γιαγιά της 4χρονης. 

Πλησίαζε τέσσερις το απόγευμα. Η μητέρα της Αμέλιας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει στο μπάνιο για να ετοιμαστεί για τη δουλειά.  Η μικρούλα ήταν στον κήπο και έπαιζε. Άγνωστο πως, χωρίς να την καταλάβει ούτε ο μπαμπάς της ούτε ο παππούς της, απομακρύνθηκε από το σπίτι. 

Το παιδάκι έφυγε κάποια στιγμή από το σπίτι. Κατάλαβαν ότι λείπει, οι γονείς του και άρχισαν να το αναζητούν γύρω στις τέσσερις το απόγευμα και με τη βοήθεια και των ανθρώπων εκεί της γειτονιάς -που κινητοποιήθηκαν- και της αστυνομίας -που πήγε για να ερευνήσει- βρέθηκε στις πέντε παρά δέκα δυστυχώς σε μια πισίνα γειτονικής βίλας, χωρίς τις αισθήσεις του. 

Παξοί: Για μία ώρα έψαχναν την 4χρονη - «Στα 300μ. από το σπίτι η βίλα»

Η μητέρα της Αμέλια φανερά αναστατωμένη τηλεφώνησε στον εργοδότη της και του είπε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στη δουλειά γιατί χάθηκε η κορούλα της και την ψάχνουν. 

Παξοί: Δίωξη στους γονείς και τον παππού του 4χρονου κοριτσιού

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού.

Ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.Πνίγηκε 4χρονη στους Παξούς

Παξοί: «Μου είπε ότι δε θα έρθει για δουλειά γιατί ψάχνει το παιδί της» 

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει γιατί ψάχνει το παιδί και μετά από δύο ώρες έμαθα ότι το βρήκανε πνιγμένο. Το βρήκε κάποιος μάγειρας που δουλεύει στην πισίνα, στη βίλα και το βρήκε πνιγμένο», δηλώνει ο εργοδότης της μητέρας.  

Ένας αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα και γιατρός από το Κέντρο Υγείας έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, δυστυχώς όμως, η μικρούλα δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της.  

Οι γονείς και ο παππούς της άτυχης μικρούλας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κέρκυρας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΑΞΟΙ
 |
4ΧΡΟΝΗ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΠΙΣΙΝΑ
