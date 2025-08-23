Παξοί: Για μία ώρα έψαχναν την 4χρονη - «Στα 300μ. από το σπίτι η βίλα»

«Κανείς δεν ήταν σε σημείο που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό»

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Σπ. Βλαχόπουλος: «Το παιδί αγνοείτο για τουλάχιστον μία ώρα, το βρήκε ένας γείτονας στην πισίνα» / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στους Παξούς, όπου ένα παιδί μόλις 4 ετών βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό μέσα σε πισίνα βίλας που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Τα ερωτήματα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος είναι πολλά. 

Παραμένει ανεξήγητο πώς το μικρό παιδί, που είχε χαθεί για περίπου μία ώρα, κατάφερε να φύγει μόνο του από το σπίτι, να διανύσει πεζό περίπου 300 μέτρα στους δρόμους των Παξών και να μπει στο πολυτελές οίκημα, όπου τελικά βρήκε την πισίνα. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και μπήκε στο χώρο πιθανόν για να παίξει με το νερό και να δροσιστεί.

Τραγωδία στους Παξούς: 4χρονη πνίγηκε σε πισίνα βίλας

Ο δήμαρχος Παξών, Σπύρος Βλαχόπουλος, εμφανώς συντετριμμένος, μίλησε στον ΣΚΑΪ για το γεγονός. 

«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό», είπε. 

Ακόμη ο δήμαρχος πρόσθεσε για τους γονείς του άτυχου παιδιού, πως εκείνοι αντιλήφθηκαν την απουσία του περίπου στις 4 το μεσημέρι. Αμέσως κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων των Παξών.

«Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 4:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα», είπε και συνέχισε «Η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να μπορούσε να βοηθήσει».

Παξοί: Συνελήφθη η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού 

Η μητέρα της 4χρονης συνελήφθη από τις αρχές. Η γυναίκα αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες παραμένει σε κατάσταση σοκ. Συνελήφθησαν επίσης ο πατέρας και ο παππούς της, αντιμετωπίζοντας όλοι την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η σορός του παιδιού θα υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
