Φωτιά Κερατέα: Κάηκαν 15.808 στρέμματα - Από καλώδιο ξεκίνησε η πυρκαγιά

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα/ βίντεο από ΕΡΤ 9/8/25

Tεράστιες εκτάσεις καμένης γης, καταστροφή κατοικιών και περιουσιών, εγκλωβισμένα ζώα κι έναν νεκρό αφήνει πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8 και εξαπλώθηκε μέχρι την Ανάβυσσο, σε μήκος περίπου 15 χλμ., εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων.

Καμμένη κατοικία από τη φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα, σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus με βάση δορυφορική λήψη που έγινε στις 9/8/2025 και ώρα 12:19.

Καμμένη έκταση από τη φωτιά στη νοτιοανατολική Αττική/ ΙΝΤΙΜΕ Σαρελάς Δημήτρης

Για τις δύο νέες εστίες που εκδηλώθηκαν στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η φωτιά μπήκε από ανθρώπινο χέρι. Δύο άτομα βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών της Πυροσβεστικής, ενώ εξετάζεται το γκαζάκι υγραερίου που εντοπίσαν οι κάτοικοι στο σημείο έναρξης της εστίας στον Άγιο Νικόλαο.

Καμμένα αυτοκίνητα από τη φωτιά στη νοτιοανατολική Αττική/ ΙΝΤΙΜΕ Σαρελάς Δημήτρης

Φωτιά Κερατέα: Δύο συλλήψεις για κακή συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης- Από καλώδιο ξεκίνησε η πυρκαγιά

Ωστόσο, για τη φωτιά στην Κερατέα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε ήδη στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ.

Καμμένη κατοικία από τη φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, καθώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΑΕΕ η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Υπάρχουν και δύο μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Από σπινθήρα κομμένου καλωδίου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Οι δύο υπάλληλοι που πήγαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα, αρχικά προσήχθησαν. Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα στοιχεία, ο οποίος διέταξε να κρατηθούν. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών. Αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Οι δύο συλληφθέντες δίνουν κατάθεση στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται και θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα.

Δύο νέες συλλήψεις σε Πεντέλη και Μέγαρα

Σε δύο νέες συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές. Η μία αφορά σε 50χρονο άνδρα που έκανε εργασίες με τροχό κοντά σε δασική έκταση στην Πεντέλη, παρά τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η άλλη αφορά σε 41χρονο για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Μέγαρα.

Πεντέλη: Συνελήφθη 50χρονος για θερμές εργασίες με τροχό

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοντά σε δασική έκταση στην Πεντέλη Αττικής, ημέρα κατά την οποία, ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 5, «κατάσταση συναγερμού».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Μέγαρα: Συνελήφθη 41χρονος για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρ

Στη σύλληψη ενός άνδρα 41 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρι Μεγάρων Αττικής. Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του Δήμου Μεγάρων στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ» Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.