Φωτιά Κερατέα: Κάηκαν 15.808 στρέμματα - Από καλώδιο ξεκίνησε η πυρκαγιά

Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Τελευταία Νέα
10.08.25 , 10:56 ROUTE 360: Τι θα δούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 18:15
10.08.25 , 10:05 Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
10.08.25 , 10:00 Φωτιά Κερατέα: Κάηκαν 15.808 στρέμματα - Από καλώδιο ξεκίνησε η πυρκαγιά
10.08.25 , 09:08 Καιρός: Έρχονται 40άρια στη δυτ. Ελλάδα - Δεν υποχωρούν τα μελτέμια ως 18/8
10.08.25 , 09:06 Test drive: Δοκιμάζουμε το Ford Kuga Plug in Hybrid 2,5 243 ίπποι
10.08.25 , 09:03 Μότσαρτ: Μήπως πέθανε από έλλειψη της «βιταμίνης του ήλιου»;
10.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Αυγούστου
09.08.25 , 23:33 Νέστορας MasterChef: Κολοκυθάκια αυγολέμονο!
09.08.25 , 23:26 Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Εύβοιας
09.08.25 , 22:43 Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου
09.08.25 , 22:39 Απόψε η αυγουστιάτικη πανσέληνος – Ανοικτοί 114 αρχαιολογικοί χώροι
09.08.25 , 22:20 Μέχρι την Τετάρτη ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του «Hot-Dry-Windy»
09.08.25 , 21:23 «Μπαμ» εν πλω: Η στιγμή πανικού στο Route 360 και η μάχη για το κατάρτι
09.08.25 , 21:20 Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα
09.08.25 , 20:51 Route 360: Ο Κώστας ξυρίζεται για τη βόλτα στο Los Roques
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Πληροφορίες από ΑΠΕ
Το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα/ βίντεο από ΕΡΤ 9/8/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tεράστιες εκτάσεις καμένης γης, καταστροφή κατοικιών και περιουσιών, εγκλωβισμένα ζώα κι έναν νεκρό αφήνει πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8 και εξαπλώθηκε μέχρι την Ανάβυσσο, σε μήκος περίπου 15 χλμ., εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων. 

Καμμένη κατοικία από τη φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Καμμένη κατοικία από τη φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα, σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus με βάση δορυφορική λήψη που έγινε στις 9/8/2025 και ώρα 12:19.

Καμμένη έκταση από τη φωτιά στη νοτιοανατολική Αττική/ ΙΝΤΙΜΕ Σαρελάς Δημήτρης

Καμμένη έκταση από τη φωτιά στη νοτιοανατολική Αττική/ ΙΝΤΙΜΕ Σαρελάς Δημήτρης

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ανάβυσσο- «Το γκαζάκι και οι δύο ύποπτοι εμπρηστές»

Για τις δύο νέες εστίες που εκδηλώθηκαν στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η φωτιά μπήκε από ανθρώπινο χέρι. Δύο άτομα βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών της Πυροσβεστικής, ενώ εξετάζεται το γκαζάκι υγραερίου που εντοπίσαν οι κάτοικοι στο σημείο έναρξης της εστίας στον Άγιο Νικόλαο.

Καμμένα αυτοκίνητα από τη φωτιά στη νοτιοανατολική Αττική/ ΙΝΤΙΜΕ Σαρελάς Δημήτρης

Καμμένα αυτοκίνητα από τη φωτιά στη νοτιοανατολική Αττική/ ΙΝΤΙΜΕ Σαρελάς Δημήτρης

Φωτιά Κερατέα: Δύο συλλήψεις για κακή συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης- Από καλώδιο ξεκίνησε η πυρκαγιά

Ωστόσο, για τη φωτιά στην Κερατέα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε ήδη στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ. 

Καμμένη κατοικία από τη φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Καμμένη κατοικία από τη φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, καθώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΑΕΕ η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Υπάρχουν και δύο μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Από σπινθήρα κομμένου καλωδίου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Από σπινθήρα κομμένου καλωδίου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Οι δύο υπάλληλοι που πήγαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα, αρχικά προσήχθησαν. Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα στοιχεία, ο οποίος διέταξε να κρατηθούν. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών. Αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Οι δύο συλληφθέντες δίνουν κατάθεση στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται και θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα.

Δύο νέες συλλήψεις σε Πεντέλη και Μέγαρα

Σε δύο νέες συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές. Η μία αφορά σε 50χρονο άνδρα που έκανε εργασίες με τροχό κοντά σε δασική έκταση στην Πεντέλη, παρά τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η άλλη αφορά σε 41χρονο για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Μέγαρα.

Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος

Πεντέλη: Συνελήφθη 50χρονος για θερμές εργασίες με τροχό 

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοντά σε δασική έκταση στην Πεντέλη Αττικής, ημέρα κατά την οποία, ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 5, «κατάσταση συναγερμού».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Μέγαρα: Συνελήφθη 41χρονος για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρ

Στη σύλληψη ενός άνδρα 41 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρι Μεγάρων Αττικής. Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.),  ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του Δήμου Μεγάρων στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ» Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΚΕΡΑΤΕΑ
 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
 |
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 |
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕΗ
 |
ΔΕΔΔΗΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top