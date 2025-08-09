Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος

Ριπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα!

09.08.25 , 20:11 Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος
Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν οι πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη χώρα, ωστόσο οι ριπές των ανέμων που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές, ξεπερνούσαν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, καθιστώντας το έργο τους εξαιρετικά δύσκολο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην κορυφή της Πεντέλης ο άνεμος έφτασε τα 138 χλμ/ώρα, στην Παξιμάδα Καρύστου τα 122 χλμ/ώρα, στην Πεντέλη τα 97 χλμ/ώρα, ενώ στο λιμάνι της Τήνου τα 90 χλμ/ώρα.

Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος

Και σαν να μην έφτανε αυτό, καταγράφηκαν και επικίνδυνες ανθρώπινες ενέργειες. Στην Πεντέλη, άτομο συνελήφθη επειδή εκτελούσε εργασίες δίπλα σε δασική περιοχή, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, παρά το γεγονός ότι η ημέρα είχε χαρακτηριστεί με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 – “Κατάσταση Συναγερμού”.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι, σε συνθήκες τόσο ισχυρών ανέμων και αυξημένου κινδύνου, οποιαδήποτε χρήση εργαλείων ή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες απαγορεύεται αυστηρά, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές πυρκαγιές.

