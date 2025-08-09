Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ανάβυσσο- «Το γκαζάκι και οι δύο ύποπτοι εμπρηστές»

Εμπρησμό καταγγέλει ο αντιδήμαρχος Αναβύσσου- Το γκαζάκι και οι δύο ύποπτοι/ ρεπορτάζ Παναγιώτη Μπούσιου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην Ανατολική Αττική, από τις 10 το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στα σημεία, υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά στη νοτιοανατολική Αττική, σήμερα Σάββατο 9/8/25 - Εurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην Κερατέα χθες το μεσημέρι και εξαπλώθηκε μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκαια και το Μαύρο Λιθάρι, σε μήκος περίπου 15 χλμ. Δόθηκε ολονύκτια μάχη από την Πυροσβεστική για να περιοριστεί.

Παρόλα αυτά, οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι μεγάλες. Σπίτια και περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες ενώ ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, καθώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το πλινθόκτιστο οίκημα, στο οποίο διέμενε, στην περιοχή Τογάνι.

Φωτιά Κερατέα: Καταστροφές στην περιοχή Τογάνι- Εurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», αναφέρει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τον οποίο συναντήσαμε στη Δροσιά όπου με συνεργάτες του να έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές.

Φωτιά Κερατέα: Καταστροφές στην περιοχή Τογάνι- Εurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ συνολικά 513 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν καθώς και 17 τετράποδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Εμπρησμό καταγγέλει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού- Το γκαζάκι και οι δύο ύποπτοι

Δύο έντονες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις περιοχές Χάρβαλο Κερατέας και Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού, όπου επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Οχήματα καταστράφκηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά στο νοτιοανατολική Αττική/ Εurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

«Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, όμως βρήκαν ένα γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο, για το οποίο έχουν ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική. Κάτοικοι λένε επίσης ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάποιες κάμερες για έναν ύποπτο άντρα, ο οποίος φορούσε ένα άσπρο μπλουζάκι. Όλα αυτά όμως συνεκτιμώνται», μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η δεύτερη καταγγελία που κάνει ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού είναι για την περιοχή στη Λεωφόρο Καραμαλή, όπου και εκεί υπήρξε μια φωτιά, σχεδόν ταυτόχρονα, και αφορά σε ένα κόκκινο μηχανάκι που κινείτο ύποπτα.

«Στον Άγιο Νικόλαο πήγαν αμέσως η Πολιτική προστασία, η Πυροσβεστική, έγινε η κατάσβεση της πυρκαγιάς και τις πρώτες πρωινές ώρες με το φως της ημέρας, μας ενημέρωσαν οι κάτοικοι ότι βρήκανε εμπρηστικό μηχανισμό -ένα γκαζάκι συγκεκριμένα- στo σημείο που είχε ξεκινήσει η πυρκαγιά», είπε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, στον δημοσιογράφο του Star Γιάννη Σωτηρόπουλο.

Σβήνουν τις τελευταίες εστίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις/ INTIME ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

«Ταυτόχρονα έχουν γίνει καταγραφές από τους κατοίκους, από τις κάμερες των σπιτιών των κατοίκων, ύποπτες κινήσεις ενός ανθρώπου με ένα άσπρο μπλουζάκι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ταυτόχρονα, εντοπίστηκε ένα κόκκινο μηχανάκι με ένα φλακρό άτομο που κινείτο περίεργα μέσα στην περιοχή της Αναβύσσου. Όλα αυτά λοιπόν συνδέουν το παζλ, που λέμε ότι οι δεύτερες τουλάχιστον αυτές εστίες πυρκαγιάς ήταν εμπρησμός», συμπλήρωσε.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς που εκδίδει η Πολιτική Προστασία, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς - κατηγορίας 5- και για αύριο Κυριακή 10/8/25.

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη κινδύνου αφορά στην Αττική, την Εύβοια και τη Βοιωτία.