Φωτιά: Mάχη με αναζωπυρώσεις σε Κερατέα & Ανάβυσσο- Γκαζάκι στον Άγ.Νικόλαο

Φωτιά νοτιοανατολική Αττική: Aναζωπύρωση στο Χάρβαλο- Όσα είπε ο πρόεδρος αξιωματικών Π.Σ, Κώστας Τσίγκας, στην ΕΡΤ

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στη νοτιοανατολική Αττική.

Οι ελπίδες για την κατάσβεσή της εναποθέτονται στη ρίψη νερού από τα εναέρια μέσα, τα οποία ξεκίνησαν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας. Το «στοίχημα» είναι τώρα να τεθούν υπό έλεγχο οι αναζωπυρώσεις, παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν και σήμερα.

Στην περιοχή Χάρβαλο της Κερατέας υπήρξε μια αναζωπύρωση νωρίς το πρωί ενώ μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο», ήταν το μήνυμα που εστάλη στις 06:45.

Στα σημεία επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό τους.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κερατέα χθες το μεσημέρι εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και έφτασε μέχρι την Ανάβυσσο.

Aνυπολόγιστες είναι οι ζημιές που έχει αφήσει πίσω της η φωτιά. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη φωτιά στην Κερατέα, σπίτια και αυτοκίνητα κάηκαν και δασικές εκτάσεις τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Φωτιά Ανάβυσσος: Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μίλησε για τεράστια καταστροφή, σημειώνοντας πως κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν δύο νέες εστίες: μία στη λεωφόρο Καραμανλή και μία στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου. «Ευτυχώς τη σβήσανε άμεσα», είπε.

«Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς στον Άγιο Νικόλαο, βρέθηκε γκαζάκι. Έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», αποκάλυψε.

Φωτιά: 18 άνθρωποι σε νοσοκομεία

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ έχουν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Διασώστες και οι γιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΏ», μεταφέροντας επτά ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Στην περιοχή επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, ενώ προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση δυνάμεων, σε συνεργασία και συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

Φωτιά Ανάβυσσος: Eκκένωση των οικισμών Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι

Τα ξημερώματα, στις 04:40, ήχησε ξανά το 112, καθώς οι φλόγες πλησιάζαν τον Άγιο Νικόλαο και το Μαύρο Λιθάρι.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος_Νικόλαος και Μαύρο_Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι απομακρυνθείτε προς Αθήνα», προειδοποιούσε το μήνυμα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί:

Δροσιά

Χάρβαλο

Μαλιαστέκα

Αγίασμα

Δημολάκι

Συντερίνα

ΑΤΕ

Παλαιά Φώκαια

Λεγρενά

Χάρακας

Τριανταφυλλιά

Θυμάρι

Καταφύγι

Φέριζα

Όλυμπος

Ενισχυμένοι οι άνεμοι από το πρωί του Σαββάτου

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/ ΕΑΑ, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01:00/02:00). Ωστόσο στη συνέχεια από το πρωί οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ.

«Η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι σε περιοχές όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι τις νυχτερινές ώρες», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.