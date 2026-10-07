H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026

Η FIAT που είναι ταυτισμένη με τα πρακτικά και φινετσάτα αυτοκίνητα πόλης, δηλώνει παρούσα στην Auto Athina 2026, που λαμβάνει χώρα στο Metropolitan Expo έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.Στο περίπτερο ξεχωρίζει το Grande Panda, το «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα», που πλαισιώνεται από όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας. Αυτό σημαίνει πως το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να δει από κοντά το μικρότερο FIAT Pandina και το νέο 500 Hybrid με τον υβριδικό κινητήρα να εμπλουτίζει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα, καθώς επίσης το B-SUV 600 και το microcar Topolino.



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