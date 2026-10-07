H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026

Πρωταγωνιστούν Grande Panda και Topolino

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 16:00 Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;
07.10.26 , 15:59 Aκρίβεια: Στα ύψη τα τρόφιμα παρά τα κυβερνητικά μέτρα
07.10.26 , 15:53 7 Οκτωβρίου 2023: Η μέρα που άλλαξε Ισραήλ και Γάζα
07.10.26 , 15:50 Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
07.10.26 , 15:08 Δίκη Τέμπη: Λιποθύμησε ο Πάνος Ρούτσι - Αποχώρησε με φορείο
07.10.26 , 14:55 Ιάσονας Χρόνης: Η ηλικία, το τραγούδι και η «στροφή» στο θέατρο
07.10.26 , 14:48 First Dates: «Αν δε γυρνάει σπίτι με λερωμένα χέρια, δεν είναι άντρας μου»
07.10.26 , 14:42 Έλληνας ηθοποιός: «Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση»
07.10.26 , 14:32 Ποιοι έχουν εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα πριν από τον Μάρκο Ρούμπιο
07.10.26 , 14:18 Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Μία παιδική παράσταση σε ένα «μαγεμένο» δάσος
07.10.26 , 14:00 Πεζοπορία: Γιατί είναι το ιδανικό fitness hobby του φθινοπώρου
07.10.26 , 13:40 Paris Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέ
07.10.26 , 13:39 Ένα... λάφυρο των πειρατών δημοπρατείται στο Cash or Trash - Θα πουληθεί;
07.10.26 , 13:37 Συνάντηση Δένδια - Ρούμπιο: Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα
07.10.26 , 13:36 H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του;
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Δίκη Τέμπη: Λιποθύμησε ο Πάνος Ρούτσι - Αποχώρησε με φορείο
Μαζωνάκης: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό - «Αδειάζει» ξανά τη σύζυγό του
Βίσση: «Ο Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας ότι θα με καταστρέψει»
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου
Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η FIAT που είναι ταυτισμένη με τα πρακτικά και φινετσάτα αυτοκίνητα πόλης, δηλώνει παρούσα στην Auto Athina 2026, που λαμβάνει χώρα στο Metropolitan Expo έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.Στο περίπτερο ξεχωρίζει το Grande Panda, το «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα», που πλαισιώνεται από όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας. Αυτό σημαίνει πως το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να δει από κοντά το μικρότερο FIAT Pandina και το νέο 500 Hybrid με τον υβριδικό κινητήρα να εμπλουτίζει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα, καθώς επίσης το B-SUV 600 και το microcar Topolino.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FIAT
 |
AUTO ATHINA 2026
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mercedes-Benz και smart στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Mercedes-Benz και smart στην AUTO ATHINA 2026
Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Suzuki: Δυναμική παρουσία στην AUTO ATHINA 2026
Η αποκάλυψη του νέου MINI Countryman Untamed Edition
Αυτοκινητο
Η αποκάλυψη του νέου MINI Countryman Untamed Edition
Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
Ο Xavier Chardon, CEO Citroen και DS Automobiles στην κορυφή
Αυτοκινητο
Ο Xavier Chardon, CEO Citroen και DS Automobiles στην κορυφή
Chery: Τρίτη μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Chery: Τρίτη μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα
Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece
Αυτοκινητο
Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece
Geely E2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Αυτοκινητο
Geely E2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Το νέο Kia Seltos έρχεται στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Το νέο Kia Seltos έρχεται στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top