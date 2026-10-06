Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Τα μοντέλα και η εγγύηση του Ομίλου Συγγελίδη

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Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
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Η MG συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στην AUTO ATHINA 2026, έχοντας ήδη ολοκληρώσει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρώτο Σαββατοκύριακο, με αθρόα προσέλευση επισκεπτών στο περίπτερό της. Το ελληνικό κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα μοντέλα της Μάρκας, να ενημερωθεί για τις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης και να ανακαλύψει μια γκάμα που σήμερα καλύπτει από βενζινοκίνητες και Hybrid+ προτάσεις έως Plug-in Hybrid+ και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. 

Η έντονη επισκεψιμότητα των πρώτων ημερών της έκθεσης επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η MG στην ελληνική αγορά και δίνει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει όχι μόνο τα αυτοκίνητά της, αλλά και τη συνολική φιλοσοφία υποστήριξης που τα συνοδεύει.

Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

PRESS DAY: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ MG & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ

Στο πλαίσιο της Press Day της AUTO ATHINA 2026, ο κ. Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Συγγελίδη και Managing Director της MG, παρουσίασε τη δυναμική πορεία του Ομίλου και της MG στην ελληνική αγορά. Όπως ανέφερε, το μερίδιο αγοράς του Ομίλου Συγγελίδη διαμορφώνεται στο 22,4% στο εννεάμηνο του 2026, ενώ από την έναρξη της MG στη χώρα μας το 2023 έχουν διατεθεί 12.116 οχήματα. Η MG καταγράφει μερίδιο 4,5% στη λιανική και 3,2% στο σύνολο της αγοράς, έχοντας αναδειχθεί πρώτη σε πωλήσεις κινεζική μάρκα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, στάθηκε στα ισχυρά θεμέλια που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της Μάρκας: μια ιστορία 102 ετών, ευρωπαϊκή παρουσία με δίκτυο στη Μεγάλη Βρετανία από το 2010, δύο αποθήκες ανταλλακτικών στην Ευρώπη για πλήρη και άμεση επάρκεια, καθώς και πλήρη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Συγγελίδη στη Μαγούλα. Τόνισε επίσης ότι η MG έχει ξεπεράσει το 1.000.000 πωλήσεις στην Ευρώπη και ότι στην Ελλάδα υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο 30 διανομέων και σημείων.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Καραβάς, Εμπορικός Διευθυντής της MG, αναφέρθηκε στις επιτυχίες και στη συνεχή ανάπτυξη της Μάρκας, ευχαριστώντας τον Ειδικό Τύπο, τους Συνεργάτες και το Δίκτυο της MG για τη συμβολή τους στην πορεία της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους κ.κ. Καββούρη και Καραβά στην ομάδα της MG του Ομίλου Συγγελίδη, την οποία ευχαρίστησαν για τη δέσμευση και τη συλλογική προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από τα αποτελέσματα της Μάρκας!

Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

MG4 URBAN: Η ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ξεχωριστή θέση στην παρουσία της MG στην AUTO ATHINA 2026 έχει το ολοκαίνουργιο MG4 Urban, το οποίο πραγματοποίησε την Πανελλαδική Πρεμιέρα του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο περίπτερο της Μάρκας.Η νέα προσθήκη στην ηλεκτρική οικογένεια της MG έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση, συνδυάζοντας compact διαστάσεις, πρακτικότητα, χώρους και σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

Το νέο MG4 Urban βασίζεται στην πλατφόρμα E3 και στην ευρωπαϊκή γκάμα διατίθεται με μπαταρίες LFP 43 kWh και 54 kWh, με αυτονομία που φτάνει έως τα 416 km WLTP. Στην έκδοση με την μπαταρία των 53,9 kWh, η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά, με ισχύ DC έως 87 kW.

Με μήκος 4,40 μέτρα και μεταξόνιο 2,75 μέτρα, το MG4 Urban συνδυάζει τις διαστάσεις που ταιριάζουν στη σύγχρονη αστική καθημερινότητα με ευρυχωρία για επιβάτες και αποσκευές, ενώ την ολοκληρωμένη πρόταση συμπληρώνει η αξιολόγηση 5 αστέρων ασφάλειας στο Euro NCAP.Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 577 λίτρα και μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ενώ η καμπίνα ενσωματώνει κεντρική HD οθόνη αφής 12,8'', ψηφιακό πίνακα οργάνων 7'' και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η εικόνα της MG στην AUTO ATHINA 2026 είναι όμως πολύ μεγαλύτερη από την πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου.Στο περίπτερο της Μάρκας, το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+ και MGS5 EV, μαζί με το νέο MG4 Urban, βλέποντας στην πράξη τη διαφορετικότητα των επιλογών που προσφέρει πλέον η MG.Η σημερινή γκάμα της MG στην ελληνική αγορά εκτείνεται σε περισσότερες τεχνολογίες κίνησης και κατηγορίες, από το MG3 και το MG ZS MAX έως τα MG HS, MG4, MGS5 EV και το αμιγώς ηλεκτρικό roadster MG Cyberster. 

Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Η MG ΔΕΝ ΠΟΥΛΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΧΤΙΖΕΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Η δυναμική παρουσία στην AUTO ATHINA έρχεται να προστεθεί στην πορεία που έχει αναπτύξει η MG τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.Πίσω όμως από κάθε νέο μοντέλο και κάθε νέα τεχνολογία βρίσκεται ένα στοιχείο ακόμη πιο σημαντικό για τον Έλληνα οδηγό: η σιγουριά για την επόμενη ημέρα της αγοράς του.Η φιλοσοφία της MG είναι ότι η σχέση με τον πελάτη δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση του αυτοκινήτου. Συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του μέσα από την εγγύηση, την τεχνική υποστήριξη, την οδική βοήθεια και την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο δίκτυο.Και εδώ η πρόταση της MG είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ.

Η MG προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, ενώ το πρόγραμμα MG DOUBLE 7 περιλαμβάνει και 7 χρόνια Οδική Βοήθεια. Η δωρεάν Οδική Βοήθεια προβλέπει τηλεφωνική υποστήριξη 24/7, επί τόπου επισκευή ή ρυμούλκηση στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή MG, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν πρόκειται απλώς για ένα επιπλέον εμπορικό πλεονέκτημα. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στο προϊόν και, ταυτόχρονα, μια ουσιαστική δέσμευση απέναντι στον αγοραστή που επιλέγει ένα MG.

Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ

Στην Ελλάδα, η παρουσία της MG έχει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: την υποστήριξη του Ομίλου Συγγελίδη.Για τον πελάτη, αυτό μεταφράζεται σε κάτι ουσιαστικό: η επιλογή ενός MG δεν περιορίζεται στα χαρακτηριστικά, στον σχεδιασμό ή στην τεχνολογία
του αυτοκινήτου. Συνοδεύεται από μια οργανωμένη υποδομή πωλήσεων και After Sales, που καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας,  ώστε η σχέση με τη μάρκα να συνεχίζεται και μετά την αγορά.Αυτή ακριβώς η ολοκληρωμένη εμπειρία, από την πρώτη επαφή με ένα μοντέλο μέχρι τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξή του, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους η MG χτίζει την παρουσία της στην ελληνική αγορά.
 

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