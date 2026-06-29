Το Nissan Qashqai, ένα από τα πιο επιτυχημένα C-SUV στην Ευρώπη, παραμένει σταθερά σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, με εκατομμύρια οδηγούς να το έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια.Από την πρώτη του εμφάνιση το 2007, όταν δημιούργησε την κατηγορία των compact crossovers, μέχρι και σήμερα, το Qashqai συνεχίζει να ηγείται της κατηγορίας των C-SUV, διαχρονικά ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πελατών.

Το Nissan Qashqai, ένα από τα παγκόσμια best-seller της Nissan, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία στα υβριδικά συστήματα κίνησης. To νέο Qashqai, που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, θα προσφέρεται με υβριδικά κινητήρια σύνολα νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας e-POWER της Nissan.Με αυτόν τον τρόπο, το Qashqai θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Nissan, παραμένοντας σταθερός πυλώνας στην πορεία της μάρκας προς το μέλλον της κινητικότητας.