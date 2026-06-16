BMW M Concept Neue Klasse: Η παγκόσμια πρεμιέρα

Το αυτοκίνητο συνδέει την ιστορία της μάρκας με τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και η ταυτότητά του ως μοντέλου υψηλών επιδόσεων είναι άμεσα αναγνωρίσιμη, επιβεβαιώνοντας το μότο της BMW M: «Γεννημένο στις πίστες. Φτιαγμένο για τον δρόμο».Οι δυναμικές αναλογίες, οι ακριβείς γραμμές και οι μυώδεις ώμοι με τους φαρδείς θόλους των τροχών συνθέτουν την ιδιαίτερη αισθητική της BMW M. Σχεδιαστικά στοιχεία ειδικά για την έκδοση M βελτιώνουν την αεροδυναμική απόδοση – όπως οι επανασχεδιασμένοι εξωτερικοί καθρέπτες M Aero στα χρώματα της BMW M.Μία χαρακτηριστική εισαγωγή αέρα διαμορφώνει το καπό σε σχήμα V, συμβάλλοντας στην ψύξη του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Το προτεταμένο εμπρός μέρος θυμίζει ρύγχος καρχαρία, ενώ η φωτεινή υπογραφή προσδίδει αίσθηση βάθους. Οι προβολείς και η μάσκα νεφρών διαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο. Τα νέα M Yellow Lights προσφέρουν καθαρή ορατότητα και αναμένεται να αποτελέσουν νέο χαρακτηριστικό γνώρισμα των μελλοντικών μοντέλων BMW M, παραπέμποντας σε αγωνιστικά GT αυτοκίνητα καθώς και στην BMW M Hybrid V8.

Ο εμπρός προφυλακτήρας του BMW M Concept Neue Klasse υιοθετεί σχεδίαση τύπου trimaran, αντλώντας έμπνευση από ιστιοπλοϊκά υψηλών ταχυτήτων. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός ενισχύει την high-tech αισθητική και προσφέρει ταυτόχρονα δομική στήριξη στο εμπρός splitter.Ένα ακόμη νέο στοιχείο φωτισμού για τα μελλοντικά μοντέλα BMW M είναι τα τρισδιάστατα Track Lights, που τοποθετούνται στα εξωτερικά άκρα του εμπρός προφυλακτήρα.

Τα Track Lights και η σχεδίαση τύπου trimaran διαμορφώνουν και τον πίσω προφυλακτήρα του BMW M Concept Neue Klasse. Τα Track Lights πλαισιώνουν το στοιχείο τύπου trimaran πάνω από τον «αιωρούμενο» διαχύτη. Μια εντυπωσιακή αεροτομή ducktail βελτιώνει την αεροδυναμική απόδοση, αυξάνει την κάθετη δύναμη στον πίσω άξονα και ταυτόχρονα προσθέτει μια έντονη σχεδιαστική πινελιά στη λιτή ουρά του αυτοκινήτου.

Στοιχεία από φυσικές ίνες χρησιμοποιούνται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του BMW M Concept Neue Klasse – για παράδειγμα στο εμπρός splitter, στην εισαγωγή αέρα στο καπό και στον διαχύτη. Για πρώτη φορά, οι φυσικές ίνες δεν χρησιμοποιούνται μόνο στην αμιγή τους μορφή, αλλά και σε εκλεπτυσμένο φινίρισμα με το σήμα M στο γραφικό της οροφής.Η νέα μεταλλική βαφή Monza Red και οι ζάντες με κεντρικό κλείδωμα σε κόκκινο και μπλε χρώμα ενισχύουν την οπτική σύνδεση με τη BMW M και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Οδηγοκεντρικό cockpit για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία BMW M.

Το εσωτερικό της BMW M Concept Neue Klasse είναι λιτό και απόλυτα προσανατολισμένο στην οδηγική εμπειρία μιας νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικών BMW M.Το «αιωρούμενο» ταμπλό είναι επενδυμένο με μαύρο πλεκτό υλικό και διαθέτει οπίσθιο φωτισμό με εξαγωνικό μοτίβο ειδικό για τη σειρά M.Οι κόκκινες λεπτομέρειες στον επιλογέα M, στα paddles αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι M και στις ψηφιακές οθόνες προσθέτουν στοχευμένες σπορ πινελιές και φέρνουν τις επιδόσεις στο επίκεντρο.

Τα τέσσερα νέα bucket καθίσματα προσφέρουν σταθερή στήριξη ακόμη και σε συνθήκες δυναμικής οδήγησης και ενσωματώνουν δομικά στοιχεία από φυσικές ίνες. Η επένδυση σε Bathurst Blue και Berry Red αναδεικνύει τα χρώματα της BMW M, με δίχρωμο φινίρισμα από δέρμα Merino. Οι κόκκινες ζώνες πέντε σημείων τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα.Για πρώτη φορά σε μοντέλο BMW M χρησιμοποιείται υψηλής ποιότητας μαύρο δέρμα nubuck. Το συναντάμε στο τιμόνι, στα πάνελ των θυρών και στο roll bar.





Οι υψηλές επιδόσεις και η οδηγική εμπειρία BMW M επαναπροσδιορίζονται.

Το BMW M Concept Neue Klasse ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον συνδυασμό δυναμικής συμπεριφοράς, ευελιξίας και ακρίβειας που αποτελεί σήμα κατατεθέν των μοντέλων M. Το καινοτόμο σύστημα κίνησης BMW M eDrive με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και το BMW M Dynamic Performance Control ανεβάζουν την οδηγική εμπειρία και την απόδοση στην πίστα σε νέο επίπεδο.

Το BMW M eDrive βασίζεται στην τεχνολογία Gen6 της Neue Klasse και έχει εξελιχθεί ειδικά για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα BMW M. Το σύστημα συνδυάζει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες με το λογισμικό ελέγχου BMW M Dynamic Performance Control του υπερυπολογιστή “Heart of Joy”. Με ανεξάρτητο έλεγχο κίνησης και πέδησης ανά τροχό, ανοίγει νέες δυνατότητες για τη δυναμική συμπεριφορά και την ασφάλεια, προσφέροντας υψηλή ανάκτηση ενέργειας, βέλτιστη πρόσφυση σε οριακές συνθήκες και άμεση απόκριση.

Η τεχνολογία 800V και η μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα άνω των 100 kWh δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλή αυτονομία. Οι κυλινδρικές κυψέλες έκτης γενιάς, σε ειδική έκδοση για τη BMW M, προσφέρουν υψηλή απόδοση τόσο κατά την παροχή ενέργειας στους ηλεκτροκινητήρες όσο και κατά τη φόρτιση. Το περίβλημα της μπαταρίας ενσωματώνεται δομικά στον εμπρός και πίσω άξονα, συμβάλλοντας επιπλέον στη δυναμική συμπεριφορά.