Η Nissan μετατρέπει το MICRA σε έργο τέχνης

Νικητής αναδείχθηκε ο Καναδός καλλιτέχνης Marc-André Fauteux, του οποίου η πρόταση ξεχώρισε για τον μοναδικό συνδυασμό γεωμετρικής δομής, αίσθησης κίνησης και εκφραστικής οπτικής ταυτότητας. Ο ίδιος περιγράφει τη δημιουργική του προσέγγιση ως «οργανωμένη απλότητα», συνδυάζοντας αυστηρές γεωμετρικές γραμμές με πιο ελεύθερα οπτικά στοιχεία.«Η νικητήρια πρόταση του Marc-André αποτυπώνει με τολμηρό και πρωτοποριακό τρόπο τον εκφραστικό σχεδιαστικό χαρακτήρα του νέου Nissan MICRA», δήλωσε ο Giovanny Arroba, Vice President, Nissan Design Europe. «Ο διαγωνισμός αυτός αναδεικνύει πώς η δημιουργικότητα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στον σχεδιασμό αυτοκινήτων και στο δημιουργικό design.»

Η έμπνευση πίσω από τη δημιουργία

Για τον Fauteux, ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να συνδυάσει την πολυετή εμπειρία του στο graphic design με την αγάπη του για την αυτοκίνηση. Με περισσότερα από 20 χρόνια πορείας στον χώρο, ενθουσιάστηκε με την ιδέα να δημιουργήσει πάνω σε ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Nissan.



Παράλληλα εξέφρασε ότι ελπίζει τέτοιες σχεδιαστικές προσεγγίσεις να φέρουν περισσότερο χρώμα στην καθημερινότητα: «Μου αρέσει να βλέπω τολμηρές καλλιτεχνικές ιδέες να γίνονται μέρος της καθημερινής ζωής. Όταν η τέχνη παίρνει μορφή πάνω σε κάτι τόσο οικείο όσο ένα αυτοκίνητο, η καθημερινότητα γίνεται πιο ζωντανή και απολαυστική.»

Σχεδιάζοντας το μέλλον της κινητικότητας

Το πρωτότυπο που βασίστηκε στη νικητήρια δημιουργία παρουσιάστηκε στα κεντρικά γραφεία της Nissan στο Montigny-le-Bretonneux της Γαλλίας, ζωντανεύοντας το όραμα του Fauteux.Ο διαγωνισμός «Elevate All-New Nissan MICRA: The Signature Edition» επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Nissan να στηρίζει ανερχόμενα δημιουργικά ταλέντα και να διατηρεί τον τολμηρό, μοντέρνο και παιχνιδιάρικο σχεδιασμό στην καρδιά του MICRA.

