Η Renault και η Software République παρουσιάζουν το cleveR insights, ένα όχημα ικανό να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα από το αστικό περιβάλλον, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.Πρόκειται για ένα νέο concept βασισμένο στο Renault Twingo E-Tech electric, το οποίο λειτουργεί ως μια κινητή πλατφόρμα συλλογής δεδομένων, σχεδιασμένη να βοηθά τους δημόσιους φορείς να κατανοούν καλύτερα την περιοχή τους και να συντονίζουν πιο αποτελεσματικά τις δράσεις τους. Εξοπλισμένο με αισθητήρες που πραγματοποιούν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, το cleveR insights αποτελεί μια πρακτική λύση για τους δήμους που επιδιώκουν βιώσιμες παρεμβάσεις και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Με μήκος μόλις 3,79 μέτρα, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο είναι ιδανικό για το αστικό περιβάλλον, καθώς μπορεί να προσεγγίζει εύκολα κάθε σημείο της πόλης, αθόρυβα, χωρίς εκπομπές CO₂ και με δυνατότητα συνεχούς συλλογής δεδομένων.Ένα λειτουργικό και υψηλής τεχνολογίας εσωτερικό.

Η καμπίνα είναι φωτεινή και ευρύχωρη, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία του εξωτερικού.Χρησιμοποιούνται τεχνικά υλικά υψηλής αντοχής, ανοιχτόχρωμα γκρι υφάσματα, μεταλλικές ασημί και πορτοκαλί ίνες, ανάγλυφα μοτίβα εμπνευσμένα από τον κόσμο του Twingo και μπλε διακοσμητικές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος λειτουργικός, συνεκτικός και σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση.



Στην οροφή του βρίσκεται μια ειδική τεχνολογική δομή που φιλοξενεί κάμερες και πολλαπλούς αισθητήρες για την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των επιπέδων θορύβου, της ξηρασίας, των φθορών στις υποδομές, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Έτσι, το όχημα λειτουργεί ως ένας κινητός σταθμός παρακολούθησης που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος.Το σύστημα μπορεί να ενισχυθεί με τη μονάδα τεχνολογίας Apache, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Bruitparif και αναλύει το θόρυβο κύλισης των οχημάτων, δημιουργώντας χάρτες της ακουστικής κατάστασης των οδοστρωμάτων και εμπλουτίζοντας τα περιβαλλοντικά δεδομένα.Με τον τρόπο αυτό, το cleveR insights συνδυάζει σταθερές και κινητές πηγές πληροφοριών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη, επικαιροποιημένη και χωρικά ακριβή εικόνα κάθε περιοχής.