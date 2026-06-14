     Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο ΟMODA 9 SHS-P

«Έχω εντυπωσιαστεί από αυτό το αυτοκίνητο». Ήταν η απάντηση ενός κυρίου ο οποίος μόλις είχε δοκιμάσει ένα OMODA 9 για να δει αν θα το αγοράσει. Δεν μιλάμε για δημοσιογράφοι ειδικού τύπου αλλά για έναν απλό οδηγό οποίος μάλιστα είχε στην κατοχή του όπως μας είπε ένα μοντέλο της premium κατηγορίας. Άρα είχε ένα μέτρο σύγκρισης που δίνει μεγαλύτερη αξία στα λόγια του.

Η «σιδηρά» κυρία της ελληνικής αντιπροσωπείας Αλεξάνδρα Χρυσού μας παραχώρησε για δοκιμή το OMODA 9 SHS-P με το προηγμένο Super Hybrid System (SHS) στην plug-in υβριδική του έκδοση, το οποίο προσφέρει έως 145 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία έως 1.100 χιλιόμετρα. Τιμές που το κάνουν ξεχωριστό στην κατηγορία του.

Με δυναμική σχεδίαση, premium αισθητική και αεροδυναμικές γραμμές, το OMODA 9 SHS-P ξεχωρίζει στον δρόμο. Με μακρύ μεταξόνιο κοντούς προβόλους, και εντυπωσιακή σχεδίαση με χαρακτηριστικά Lexus τραβάει βλέμματα θαυμασμού και μόνο με το πέρασμα του. Μπροστά ξεχωρίζουν τα λεπτά οριζόντια και κάθετα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led.

Σε συνδυασμό με τις έντονες ακμές του μεγάλου προφυλακτήρα δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σύνολο που ο οδηγός του μπροστινού αυτοκινήτου σε αφήνει να τον προσπεράσεις για να δει πως είναι και το υπόλοιπο Omoda 9.

Στο προφίλ του η οροφή η οποία κατεβαίνει προς τα πίσω και σε συνδυασμό με τις αναδυόμενες χειρολαβές και τα πίσω τριγωνικά παράθυρα δίνουν στο μοντέλο μια coupe εμφάνιση. Επιπλέον οι μεγάλοι αλουμινένιοι τροχοί των 20 ιντσών «γεμίζουν» τους θόλους των φτερών. Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το πίσω μέρος

Εκεί ξεχωρίζουν τα στενόμακρα κομψά φωτιστικά σώματα που ενώνονται μεταξύ τους με μια μαύρη μπάρα ενώ ο μεγάλος προφυλακτήρας με τις έντονες ακμές συμπληρώνουν την προχωρημένη σχεδίαση του αυτοκινήτου. Οι σχεδιαστικές επιλογές έχουν χαρίσει στο Omoda 9 χαμηλό αεροδυναμικό συντελεστή 0,308 Διαστάσεις; Μήκος 4.775 x Πλάτος. 1.920 x Ύψος 1.671 χλστ.με το μεταξόνιο να είναι στα 2.800 χλστ.

Περνώντας στην καμπίνα, θυμηθήκαμε τα λόγια του υποψηφίου αγοραστή που σας αναφέραμε στην αρχή της δοκιμής Δεν μιλάμε για υψηλή ποιότητα κατασκευής αλλά για πολυτέλεια που ορίζεται από την χρήση δέρματος με ξεχωριστές ραφές στο εσωτερικό . Η τεχνολογία είναι εμφανέστατη με τη κυρτή διπλή οθόνη των 24,6 ιντσών η οποία ουσιαστικά είναι το κέντρο ελέγχου όλων των λειτουργιών με συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Μας άρεσε η ύπαρξη περιστροφικών διακοπτών στο επάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας μέσω των οποίων ρυθμίζεις τον κλιματισμό και τα προγράμματα οδήγησης. Στον βασικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται το ηχοσύστημα Sony Master Sound με 14 ηχεία το προηγμένο head-up display και η δυνατότητα αλλαγής ατμοσφαιρικού φωτισμού σε 256 χρώματα. Υπάρχουν ηλεκτρικές ευκολίες τος οποίες συναντάς σε σαφώς ακριβότερα μοντέλα.

Όπως για παράδειγμα το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού τα οποία διαθέτουν θέρμανση , εξαερισμό, υποστήριξη για τα πόδια, κάνοντας ακόμη και μασάζ.

Επιπλέον οι ρυθμίσεις των μπροστινών καθισμάτων γίνονται από μικρογραφία του καθίσματος στοις πόρτες κάτι που συαναντέμ και στις Mercedes! Και η ευχάριστη έκπληξη; ηλεκτρικές ρυθμίσεις με ίδιους διακόπτες υπάρχουν και για τα πίσω καθίσματα.

Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι με τους πίσω να έχουν «αέρα» 10 εκατοστά για τα κεφάλια και 25 εκατοστά για τα γόνατα ενώ έχουν πρόσβαση και σε λειτουργίες του κλιματισμού.

Η πανοραμική ηλιοροφή η οποία ανοίγει εντελώς η μισή , ανεβάζει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευρυχωρίας Το πλάτος στα πίσω καθίσματα που έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις παρακαλώ είναι αρκετό για την φιλοξενία τριών επιβατών.

Το πορτ-μπαγκάζ έχει διαθέσιμα 660 λίτρα τιμή η οποία ανεβαίνει στα 1.783 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Αν και ο χώρος αποσκευών έχει κανονικό σχήμα το υψηλό κατώφλι δυσκολεύει ι την φόρτωση βαριών αντικειμένων. Η ύπαρξη ηλεκτρικής λειτουργίας της πίσω πόρτας είναι στον στάνταρ εξοπλισμό ενώ και στις κρυφές θήκες αποθηκεύεις το καλώδιο φόρτισης.

Στην «καρδιά» του Omoda 9 της δοκιμής μας συναντάμε το προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα με την κωδική ονομασία Super Hybrid (SHS) το οποίο αποτελείται από 4 συνολικά κινητήρες. Ο ένας θερμικός βενζίνης είναι υποερτροφοδοτούμενος 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας Acteco 1.5 TGDI, με άμεσο ψεκασμό πέμπτης γενιάς με το 3άρι κιβώτιο Super Hybrid DHT,

Συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες οι δυο μπροστά και ο τρίτος είναι πίσω η οποίοι τροφοδοτούνται με ενέργεια από την μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 34,46 kWh. Το υβριδικό σύστημα με 11 διαφορετικές λειτουργίες μετάδοσης προσφέρει ισχύ 537 ίππων και 650 Nm ροπής. Η δύναμη μεταφέρεται στον δρόμο μέσω του έξυπνου συστήματος τετρακίνησης i-AWD, προσφέροντας αγωνιστικές επιδόσεις . Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Το πιο σημαντικό στοιχείο του προηγμένου υβριδικού συστήματος εκτός από τις επιδόσεις είναι η ηλεκτρική αυτονομία η οποία ξεπερνά τα 130 χιλιόμετρα τιμή η οποία σε καλύπτει και με το παραπάνω στην καθημερινή κίνηση. μειώνοντας στο ελάχιστο το κόστος μετακίνησης. Ακόμη και χωρίς φόρτιση το ποσοστό ενέργειας της μπαταρίας είναι περίπου στο 20%. Με αφόρτιστη την μπαταρία είδαμε μέση κατανάλωση γύρω στα 7 λίτρα /100 χλμ ενώ μέσα στην πόλη η μέση κατανάλωση έπεσε τσ 4 λίτρα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι με φουλαρισμένο το 70άρι ντεπόζιτο βενζίνης και γεμάτη την μπαταρία το Omoda 9 SHS έχει την δυνατότητα να προσφέρει έως 1.321 χλμ. συνδυαστικής αυτονομίας, τιμή που είναι από τις καλύτερες της κατηγορίας. Ας μην ξεχνάμε πάντως ότι μιλάμε για ένα SUV με βάρος 2,3 τόνους. Εμπομπές CO2 38 γρμ./χλμ.

Η οδική συμπεριφορά ορίζεται από γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω με ηλεκτρομαγνητική λειτουργία CDC με το πλαίσιο Flying Fish Intelligent Chassis να «διαβάζει» τον δρόμο σε πραγματικό χρόνο.. Ο χαρακτήρας του ΟMODA 9 SHS-P είναι ταξιδιάρικος προσφέροντας άνεση και ασφάλεια στους επιβάτες που κατεβαίνουν ξεκούραστοι ακόμη και μετά από πολύωρες διαδρομές.

Από την θέση του οδηγού είχαμε την δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ των προγραμμάτων Normal, Mid και Sport για την ανάρτηση και Normal, Eco και Sport για την οδήγηση. Για τις ειδικές περιστάσεις μπορείς να επιλέξεις μεταξύ των Snow, Mud και Off-road .

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και όχι αρκετά άμεσο στην επιλογή του οικονομικού προγράμματος οδήγησης. Όταν επιλέξεις το Sport πρόγραμμα η αίσθηση από το τιμόνι γίνεται πιο σφιχτή με μεγαλύτερο «βάρος» που δίνει σαφώς μεγαλύτερη πληροφόρηση για την θέση των τροχών.

Οι κλίσεις στις στροφές είναι μικρότερες γεγονός που σου επιτρέπει να αυξήσεις τους ρυθμούς. Τo Omoda 9 δεν είναι ένα σπορ αυτοκίνητο αλλά ένα SUV προσανατολισμένο στη ασφαλή οδική συμπεριφορά που σου επιτρέπει την αξιοποίηση της μεγάλης ιπποδύναμης.

Με το Omoda 9 βγήκαμε και σε εκτός δρόμου, όπου ξεπερνά προσφέροντας άνεση και φιλτράροντας ικανοποιητικά τις ανωμαλίες σε χωμάτινες διαδρομές.Μέσω τπου ανάλογου π[ρογράαμτος off-Road΄και με την βοήθεια του προηγμένου συστήματος τετρακίνησςη είχαμε την δυνατότητα να «σκαρφαλώσουμε» σε σημεία όπου κινούνται «πολεμικά» οχήματα

Η άμεση ροπή και ισχύς από τους ηλεκτρικούς κινητήρες και η τετρακίνηση η οποία στέλνει την δύναμη σε όποιον τροχό χρειάζεται σου επιτρέπει να ξεπεράσεις δύσκολες καταστάσεις και να περάσεις από πετρώδεις ή αμμώδεις επιφάνειες με ευκολία και χωρίς το άγχος να κολλήσεις.

Σε κάθε περίπτωση τα 18 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS καλύπτουν τις όποιες υπερεκτιμήσεις των οδηγικών σου ικανοτήτων. Μάλιστα η πρόσβαση είναι εύκολη με τα ξεχωριστά τετράγωνα να σε βάουν στις επιμέρους λειτουργίες.

Επιπλέον οι περιμετρικές κάμερες σου προβάλουν όλες τις γωνίες, βοηθώντας να περνάει το Omoda 9 από απότομα σημεία χωρίς «τραυματισμούς». Το σύστημα πέδησης ακολουθεί στην υπόλοιπη καλή οδική συμπεριφορά με το πεντάλ των φρένων να έχει συμπαγή αίσθηση, προσφέροντας ικανοποιητικότατο φρενάρισμα σε δύσκολες συνθήκες.

Και πάμε τώρα στην φόρτιση. Το Omoda 9 SHS μπορεί να φορτιστεί και σε ταχυφορτιστή DC. H μεγάλη μπαταρία των α 34,5 kWh έχει την δυνατότητα φόρτισης με μάξιμουμ ισχύ τα 65 kW γεμίζοντας από το 20% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά Υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής έως 6,6 kW. με την φόρτιση να φτάνει τις 5,5 ώρες.

Φωτογραφία Euro NCAP. Το OMODA 9 SHS απέσπασε κορυφαία βαθμολογία στις δοκιμές του ανεξάρτητους ευρωπαϊκού οργανισμού Euro NCAP. Το μοντέλο απέσπασε 90% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 81% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί και δικυκλιστές) και 80% στα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας.

Το OMODA 9 SHS-P επιβεβαιώνει με δυναμικό τρόπο τη θέση του στην ελληνική αγορά, αποτελώντας από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην premium κατηγορία των plug-in hybrid SUV. Εισάγεται στην Ελλάδα από τον όμιλο Emil Frey, ο οποίος είναι και επίσημος εισαγωγέας των Mercedes-Benz και smart Διαθέτει προηγμένη τεχνολογία, υψηλή αποδοτικότητα, κορυφαίες επιδόσεις, premium χαρακτήρα, και πλούσιο πακέτο εξοπλισμού.

Το μοντέλο διατίθεται στην τιμή των 46.900 ευρώ.Τιμή η οποία η οποία συνοδεύεται από ένα ανταγωνιστικό πακέτο εγγύησης στην ελληνική αγορά: 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και τα συστήματα υψηλής τάσης, 7 χρόνια οδική βοήθεια, 12 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας, 3 χρόνια εγγύηση βαφής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ