Bentley Flying Spur: Πότε έρχεται το όνειρο

Χειροποίητη πολυτέλεια με επιδόσεις supercar

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Bentley Flying Spur: Πότε έρχεται το όνειρο
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Η Bentley παρουσιάζει τη νέα Flying Spur, τη νέα γενιά του πολυτελούς τετράθυρου grand tourer που συνδυάζει τη χειροποίητη τελειότητα, την τεχνολογική υπεροχή και τις επιδόσεις επιπέδου supercar.Με ανανεωμένη σχεδιαστική ταυτότητα, νέα υβριδικά συστήματα κίνησης V8 και κορυφαίες δυνατότητες εξατομίκευσης, η νέα Flying Spur συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των πολυτελών sedan υψηλών επιδόσεων.Η νέα Flying Spur διατίθεται σε πέντε εκδόσεις – Flying Spur, Azure, S, Speed και Mulliner – καλύπτοντας διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας φιλοσοφίας: από την απόλυτη ισορροπία πολυτέλειας και επιδόσεων έως την κορυφαία χειροποίητη εξατομίκευση και τη σπορ οδηγική εμπειρία.

Bentley Flying Spur: Πότε έρχεται το όνειρο

Η επιστροφή της Flying Spur S

Η νέα Flying Spur σηματοδοτεί και την επιστροφή της έκδοσης S, η οποία απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν πιο έντονη οδηγική εμπλοκή, κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και έναν ακόμη πιο σπορ χαρακτήρα.Βασισμένη στη φιλοσοφία της Continental GT S, η νέα Flying Spur S εξοπλίζεται με το Bentley Performance Active Chassis και το προηγμένο High Performance Hybrid σύστημα κίνησης. Με την υιοθέτηση του Bentley Performance Active Chassis, τεχνολογίας που μέχρι σήμερα χαρακτήριζε κυρίως τις κορυφαίες εκδόσεις Speed και Mulliner, η Flying Spur S αποκτά έναν σαφώς πιο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα.

Bentley Flying Spur: Πότε έρχεται το όνειρο

Με ισχύ 680 ίππων και 930 Nm ροπής, αποτελεί την ισχυρότερη και ταχύτερη Flying Spur S που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 130 PS σε σχέση με την προηγούμενη Flying Spur S, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως της πιο δυναμικής έκδοσης S στην ιστορία του μοντέλου. Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 307 χλμ./ώρα.

Bentley Flying Spur: Πότε έρχεται το όνειρο

Το Bentley Performance Active Chassis περιλαμβάνει ενεργή τετρακίνηση, αμορτισέρ δύο βαλβίδων, torque vectoring εμπρός-πίσω και μεταξύ των δύο αξόνων, το ενεργό σύστημα ελέγχου κλίσεων Bentley Dynamic Ride στα 48V, νέα γενιά λογισμικού ελέγχου ευστάθειας και, για πρώτη φορά σε Flying Spur S, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης. Πρόκειται για μία από τις πιο προηγμένες και οδηγοκεντρικές διατάξεις πλαισίου που έχει εξελίξει η Bentley, σχεδιασμένη να συνδυάζει υψηλή πρόσφυση, ακρίβεια και έλεγχο με την άνεση που χαρακτηρίζει τη Flying Spur.

Η νέα Bentley Flying Spur είναι ήδη διαθέσιμη προς παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το τέταρτο τρίμηνο του 2026

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