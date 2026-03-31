Γρήγορες και γευστικές πένες με σολομό - Δείτε τη συνταγή

Ο Γιώργος Ρήγας δείχνει έναν κλασικό συνδυασμό, για κάθε φιλικό τραπέζι

Μία all time classic συνταγή, από τον σεφ του Breakfast@Star
Καθώς έρχεται η άνοιξη, κλασικά πιάτα, όπως οι πένες με σολομό, έχουν την ...τιμητική τους. Έυκολη, γρήγορη και αγαπημένη συνταγή, που έχει αγαπηθεί σε κάθε φιλικό γεύμα, σε κάθε παρέα, αλλά και σε κάθε ρομαντικό δείπνο. 

Ο Γιώργος Ρήγας, σεφ του Breakfast@Star χρησιμοποιεί εξαιρετικές πρώτες ύλες, για ένα αποτέλεσμα που μοιάζει απλό, αλλά θέλει ...αγάπη και φροντίδα, για να πετύχει

pennes me solomo

Απλά και αγνά υλικά στη σημερινή συνταγή του Breakfast@Star

ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ  
 
Υλικά 
• 300 γρ. πένες
• 250 γρ. φιλέτο σολομού  
• 1 μικρό κρεμμύδι 
• 100 ml ούζο
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 1 μικρό ματσάκι άνηθο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι
 
Εκτέλεση της Συνταγής

Βράζεις τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες. Κρατάς λίγο από το νερό τους. Σοτάρεις σε τηγάνι, βάζεις ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει.

Ρίχνεις τον σολομό κομμένο σε κομμάτια και τον σοτάρεις ελαφρά. Σβήνεις με ούζο  Προσθέτεις το ούζο και αφήνεις 1-2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Φτιάχνεις τη σάλτσα

Ρίχνεις την κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και αφήνεις να δέσει. Προσθέτεις τον άνηθο. Δένεις το φαγητό

Ρίχνεις μέσα τις πένες + λίγο νερό από τα ζυμαρικά και ανακατεύεις καλά.
 

 

 

 

