Λαχταριστά brownies cookies με κουβερτούρα - Δείτε τη συνταγή!

Ο Μάρτιος φτάνει στο τέλος του, και το Πάσχα πλησιάζει. Τα γλυκά, αποτελούν πάντα μια ιδανική λύση για όλη την οικογένεια, ειδικά όταν περιλαμβάνουν κλασικές και αγαπημένες γεύσεις όπως η σοκολάτα κουβερτούρα. Ο Γιώργος Ρήγας έρχεται στο Breakfast@star και δίνει μια εξαιρετική συνταγή για Brownies Cookies.

Ο γνωστός σεφ, για μία ακόμα φορά, χρησιμοποιήσε τα καλύτερα υλικά, έβαλε όλη του την τέχνη και έκανε όλο το πλατό της εκπομπής να ...γλείφει τα δάχτυλα του.

BROWNIES COOKIES ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ



Υλικά της Συνταγής



Για το Brownie

• 115 γρ. βούτυρο

• 100 γρ. Κουβερτούρα

• 150 γρ. καστανή ζάχαρη

• 50 γρ. λευκή ζάχαρη

• 2 μεγάλα αυγά

• 5 γρ. βανίλια

• 60 γρ. κακάο άγλυκο

• 65 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 γρ. αλάτι



Για το Cookie

• 115 γρ. βούτυρο

• 100 γρ. καστανή ζάχαρη

• 50 γρ. λευκή ζάχαρη

• 1 αυγό

• 5 γρ. βανίλια

• 160 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 3 γρ. μαγειρική σόδα

• 1 γρ. αλάτι

• 150 γρ. Κουβερτούρα σε Σταγόνες

Εκτέλεση της Συνταγής

Φτιάχνουμε το καστανισμένο βούτυρο (Brown Butter) 1. Βάζουμε τα 115 γρ. βούτυρο σε μικρό κατσαρολάκι. 2. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει. 3. Συνεχίζουμε μέχρι να αφρίσει και να πάρει χρυσοκάστανο χρώμα. 4. Θα μυρίσει σαν καραμέλα και φουντούκι. 5. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει 15 λεπτά. (Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για το βούτυρο του cookie.)

Παρασκευή Brownie 1. Λιώνουμε τη σοκολάτα με το καστανισμένο βούτυρο. 2. Προσθέτουμε καστανή και λευκή ζάχαρη και ανακατεύουμε. 3. Ρίχνουμε τα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά. 4. Προσθέτουμε κακάο, αλεύρι και αλάτι. 5. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει παχύ μείγμα brownie.

Παρασκευή ζύμης Cookie 1. Ανακατεύουμε το καστανισμένο βούτυρο με τις ζάχαρες. 2. Προσθέτουμε αυγό και βανίλια. 3. Ρίχνουμε αλεύρι, σόδα και αλάτι. 4. Προσθέτουμε τις σταγόνες σοκολάτας. Η ζύμη πρέπει να είναι παχιά σαν ζύμη μπισκότων.

Στήσιμο 1. Στρώνουμε λαδόκολλα σε ταψί 24 × 30 εκ. 2. Ρίχνουμε μέσα όλο το μείγμα brownie και το απλώνουμε. 3. Παίρνουμε κουταλιές από τη ζύμη cookie και τις βάζουμε από πάνω διάσπαρτα. Δεν χρειάζεται να καλύψουμε όλη την επιφάνεια.

Ψήσιμο

• Θερμοκρασία: 175°C

• Χρόνος: 25–30 λεπτά

• Ανάσταση: πάνω-κάτω Το brownie πρέπει να μείνει ζουμερό μέσα

