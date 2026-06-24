Καινούργιου: «Χρόνια πολλά μαμά, την προηγούμενη χρονιά ταλαιπωρήθηκες»

Η μητέρα της παρουσιάστριας είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας

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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 24 Ιουνίου η μητέρα της Κατερίνας Καινούργιου, Θάλεια και η παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή της, Super Κατερίνα, της έδωσε τις θερμότερες ευχές της.

Η μητέρα της Κατερίνας Καινούργιου πριν από 3 χρόνια στο πλατό της Super Κατερίνα

 Η μητέρα της Κατερίνας Καινούργιου πριν από 3 χρόνια στο πλατό της Super Κατερίνα

Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με την κόρη της, Ξένια

«Xρόνια πολλά μαμάκα μου. Να τα εκατοστήσεις. Να είναι μία υπέροχη χρονιά για σένα γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες αλλά τελικά βγήκες νικήτρια. Αυτή η χρονιά να είναι υπέροχη για σένα» είπε η παρουσιάστρια του Alpha φανερά συγκινημένη.

Η Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP

Η Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP

Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας

 

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η μητέρα της και χρειάστηκε να κάνει πολλαπλά χειρουργεία.

«Το καλοκαίρι που πέρασα τη διαδικασία με τη μητέρα μου, ένας από τους καλύτερους γιατρούς που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην Ελλάδα και στον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντινίδης, θέλω να το πω και να τον ευχαριστήσω, η μητέρα μου ήταν να φύγει από τη ζωή, σε τέτοια κατάσταση μετά τα πολλαπλά χειρουργεία, κάθε φορά που μιλούσα μαζί του και του έλεγα "πώς πάνε τα πράγματα γιατρέ;", μου έλεγα "πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα βοηθήσει". Δηλαδή, οι επιστήμονες κάνουν τα πάντα αλλά ξέρω και επιστήμονες , όπως είναι ο κ. Ντίνος που ειλικρινά να έχουν μαζί τους εκείνη τη στιγμή όλη τη δύναμη των Αγίων και εικόνες δίπλα τους", αποκάλυψε η Κατερινα Καινούργιου και στη συνέχεια μίλησε για το θαύμα που βίωσε, χωρίς να είναι έτοιμη να αναφερθεί εκτενώς σε αυτό» είχε δηλώσει πριν έναν χρόνο η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP

Η Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP

Όπως είπε μάλιστα βίωσε ένα θαύμα καθώς η μαμά της ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας που είχε και βγήκε νικήτρια.

«Θα μιλήσω όταν περάσει ο καιρός για μια δική μου προσωπική εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι γιατί εγώ πιστεύω ότι βίωσα ένα θαύμα. Μου αρέσει αυτά να τα μοιράζομαι με τον κόσμο. Πάντα με την βοήθεια της επιστήμης αλλά και πάντα με την πίστη μου στο Θεό» είχε αναφέρει η Κατερίνα Καινούργιου. 

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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