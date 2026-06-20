LINGO, το παιχνίδι λέξεων που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε σαββατοκύριακο στις 18:25 μέσα από τη συχνότητα του Star, επιστρέφει με δύο νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές, γέλιο και δυνατές αναμετρήσεις!

Ο Νίκος Μουτσινάς με το χιούμορ και την αμεσότητά του, υποδέχεται νέους παίκτες που δοκιμάζουν την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, διεκδικώντας τη θέση τους στον μεγάλο τελικό και το χρηματικό έπαθλο.

Το Σάββατο 20/6, τρεις ομάδες διεκδικούν τη νίκη μέσα από γρήγορη σκέψη και σωστές λέξεις!

Ο Γιώργος και η Ζαχαρούλα, συνάδελφοι με εξαιρετική χημεία και θετική ενέργεια!

Η Ολυμπία και η Αλεξάνδρα, δύο αχώριστες φίλες εδώ και δέκα χρόνια, που εργάζονται στην εκπαίδευση ως δασκάλα και νηπιαγωγός αντίστοιχα.

Η Αλίκη και ο Γιάννης, αδέλφια, που έρχονται αποφασισμένα να αποδείξουν ότι οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να οδηγήσουν μέχρι τη νίκη.

Την Κυριακή 21/6, τρεις υπέροχες ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι με στόχο το μεγάλο έπαθλο!

Η Ιουλίττα και ο Απόστολος, φίλοι από τα σχολικά τους χρόνια, οι οποίοι αποφεύγουν κάθε... αδιάκριτη ερώτηση, που αφορά στο πόσα χρόνια γνωρίζονται!

Η Σοφία και η Κατερίνα, δύο φίλες που μοιράζονται ένα ιδιαίτερο κοινό στοιχείο: την ίδια χαρτορίχτρα! Άραγε, τι να πρόβλεψε για τη συμμετοχή τους στο LINGO;

Ο Δημήτρης και ο Θεολόγος, αδέλφια και εκπαιδευτικοί, που ήρθαν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τη νίκη!

Ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν;

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο;

Σε κάθε γύρο η αγωνία μεγαλώνει, οι λέξεις γίνονται πιο απαιτητικές και όλα μπορούν να ανατραπούν.

LINGO – Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:25 στο Star. Οι λέξεις κρύβουν τις απαντήσεις. Οι παίκτες μπορούν να τις βρουν;

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