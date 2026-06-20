LINGO: 6 νέα ζευγάρια στα ολοκαίνουρια επεισόδια με τον Νίκο Μουτσινά

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:25 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το παιχνίδι LINGO επιστρέφει με νέα επεισόδια κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:25 στο Star.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς υποδέχεται νέους παίκτες που διαγωνίζονται για το χρηματικό έπαθλο.
  • Στο Σάββατο 20/6 συμμετέχουν τρεις ομάδες: Γιώργος-Ζαχαρούλα, Ολυμπία-Αλεξάνδρα, Αλίκη-Γιάννης.
  • Στην Κυριακή 21/6 συμμετέχουν οι Ιουλίττα-Απόστολος, Σοφία-Κατερίνα, Δημήτρης-Θεολόγος.
  • Η αγωνία και οι προκλήσεις αυξάνονται καθώς οι παίκτες προσπαθούν να βρουν τις σωστές λέξεις.

LINGO, το παιχνίδι λέξεων που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε σαββατοκύριακο στις 18:25 μέσα από τη συχνότητα του Star, επιστρέφει με δύο νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές, γέλιο και δυνατές αναμετρήσεις!

Νίκος Μουτσινάς: Η λέξη που βρήκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο στο νέο Lingo

Ο Νίκος Μουτσινάς με το χιούμορ και την αμεσότητά του, υποδέχεται νέους παίκτες που δοκιμάζουν την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, διεκδικώντας τη θέση τους στον μεγάλο τελικό και το χρηματικό έπαθλο.

LINGO: 6 νέα ζευγάρια στα ολοκαίνουρια επεισόδια με τον Νίκο Μουτσινά

Το Σάββατο 20/6, τρεις ομάδες διεκδικούν τη νίκη μέσα από γρήγορη σκέψη και σωστές λέξεις! 
Ο Γιώργος και η Ζαχαρούλα, συνάδελφοι με εξαιρετική χημεία και θετική ενέργεια! 
Η  Ολυμπία και η Αλεξάνδρα, δύο αχώριστες φίλες εδώ και δέκα χρόνια, που εργάζονται στην εκπαίδευση ως δασκάλα και νηπιαγωγός αντίστοιχα. 
Η Αλίκη και ο Γιάννης, αδέλφια, που έρχονται αποφασισμένα να αποδείξουν ότι οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να οδηγήσουν μέχρι τη νίκη.

LINGO: Πολύ καλός γύρος για τη Μαρία και τον Βασίλη

Την Κυριακή 21/6, τρεις υπέροχες ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι με στόχο το μεγάλο έπαθλο!
Η Ιουλίττα και ο Απόστολος, φίλοι από τα σχολικά τους χρόνια, οι οποίοι αποφεύγουν κάθε... αδιάκριτη ερώτηση, που αφορά στο πόσα χρόνια γνωρίζονται! 
Η Σοφία και η Κατερίνα, δύο φίλες που μοιράζονται ένα ιδιαίτερο κοινό στοιχείο: την ίδια χαρτορίχτρα! Άραγε, τι να πρόβλεψε για τη συμμετοχή τους στο LINGO;
Ο Δημήτρης και ο Θεολόγος, αδέλφια και εκπαιδευτικοί, που ήρθαν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τη νίκη! 

LINGO: 6 νέα ζευγάρια στα ολοκαίνουρια επεισόδια με τον Νίκο Μουτσινά

Ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν; 
Ποιοι θα καταφέρουν να  φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο;
Σε κάθε γύρο η αγωνία μεγαλώνει, οι λέξεις γίνονται πιο απαιτητικές και όλα μπορούν να ανατραπούν.

Με πόσα χρήματα έφυγαν ο Βασίλης και η Μαρία από το LINGO;

LINGO – Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:25 στο Star. Οι λέξεις κρύβουν τις απαντήσεις. Οι παίκτες μπορούν να τις βρουν;

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO

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LINGO
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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