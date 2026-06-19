Μια πρώτη γεύση από το νέο επεισόδιο του «Lingo» με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές μέσα από το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, οι παίκτες κλήθηκαν να βρουν μια λέξη που ξεκινούσε από το γράμμα «Φ», με την αγωνία να κορυφώνεται όσο ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα.

Οι πρώτες προσπάθειες ήταν οι λέξεις «Φωτιά», «Φθηνά» και «Φτερά», οι οποίες έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για τα σωστά γράμματα και τις θέσεις τους. Στη συνέχεια ακολούθησε η λέξη «Φάρμα», με τους παίκτες να κερδίζουν λίγο ακόμη χρόνο στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη σωστή απάντηση.

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Όσο τα δευτερόλεπτα περνούσαν, η πίεση γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Οι διαγωνιζόμενοι δοκίμαζαν διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ και οι υπόλοιπες ομάδες σκεφτόντουσαν παράλληλα τη λύση.

Τελικά, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος, ήρθε η στιγμή της έμπνευσης. Η παίκτρια πρότεινε τη λέξη «Φλέβα», με την απάντηση να αποδεικνύεται σωστή και να προκαλεί ξέσπασμα ενθουσιασμού στο πλατό.

«Μπράβο ρε κορίτσι μου, τι ήταν αυτό;» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Νίκος Μουτσινάς, με την ίδια να απαντά γελώντας: «Ήταν έμπνευση».

Το απόσπασμα έδωσε μια χαρακτηριστική εικόνα του ρυθμού, της έντασης και των γρήγορων αντιδράσεων που απαιτεί το παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας ότι το Lingo επιστρέφει με πολλές ανατροπές, αγωνία και στιγμές που θα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Η συγκεκριμένη σκηνή ήταν αρκετή για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο ανυπομονεί να δει τις νέες αναμετρήσεις και τις λέξεις που θα δοκιμάσουν τις γνώσεις και την παρατηρητικότητα των παικτών.

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