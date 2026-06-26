MG Motor: Οι οργανωτικές αλλαγές

Tα πρόσωπα, τα βιογραφικά και οι θέσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.06.26 , 14:10 Το αντίο της Φαίης Σκορδά: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται»
26.06.26 , 14:02 Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
26.06.26 , 14:02 «Κάθαρμα, δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο συγγενείς της Σταυρούλας
26.06.26 , 14:00 Γιατί οι δίαιτες της μόδας γίνονται της…μόδας και ποιες οι επιπτώσεις τους;
26.06.26 , 13:47 Πανελλήνιες 2026: «Πετύχαμε χωρίς υπερβολικό άγχος»
26.06.26 , 13:39 Σπάνια κοινή εμφάνιση για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τη Μαρία Σκοπελίτου
26.06.26 , 13:36 MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»
26.06.26 , 13:30 Οι απολαυστικές ατάκες του Νίκου Μουτσινά: «Στην κλεψιά δεν πιάνεστε»
26.06.26 , 13:23 Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026
26.06.26 , 13:11 Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώνεται» σε «Δεσποινίς Μαργαρίτα»
26.06.26 , 12:48 Πάνος Τελάλης: «Από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω νικητής του MasterChef»
26.06.26 , 12:44 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η casual εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις
26.06.26 , 12:28 Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα
26.06.26 , 12:26 Παπαϊωάνου: Τα σχόλια που αφορούσαν την εγκυμοσύνη και τη σόκαραν
26.06.26 , 12:16 Ιατρός εξηγεί πώς χειρούργησε ασθενή στην Ελλάδα, ενώ ήταν στην Κίνα
MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!
MasterChef Τελικός: Βούρκωσε ο Πάνος Τελάλης - Τον αποθέωσε ο Κοντιζάς!
MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»
Πατέρας και αδερφός Πάνου στο star.gr: «Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα»
Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
MasterChef:Η συγκινητική αφιέρωση & το ευχαριστώ του Ανδρέα στον πατέρα του
Μάρκος Σεφερλής: Στο εδώλιο ο άλλοτε αχώριστος κουμπάρος του - Τι συνέβη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
MG Motor: Οι οργανωτικές αλλαγές
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η MG Motor ανακοινώνει οργανωτικές αλλαγές στη δομή της εταιρίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της αναπτυξιακής πορείας της μάρκας στην ελληνική αγορά.

MG Motor: Οι οργανωτικές αλλαγές

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ιωάννης Καραβάς, με την πολυετή εμπειρία του στον κλάδο του αυτοκινήτου, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Head of Marketing & Public Relations για τη Μάρκα, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα ως επικεφαλής της μάρκας, Brand Head / Commercial Director της MG, με άμεση ισχύ, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην επιτυχημένη ανάπτυξη της μάρκας MG στην ελληνική αγορά.

MG Motor: Οι οργανωτικές αλλαγές

Παράλληλα, ο κ. Ιωάννης Μεθενίτης, έμπειρο στέλεχος Μarketing με εκτεταμένη γνώση του κλάδου και ήδη μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, αναλαμβάνει τη θέση του Head of Marketing & Public Relations της MG, επίσης με άμεση ισχύ.

Επιπλέον, ο κ. Σταμάτης Μπογέας εντάσσεται στο δυναμικό της MG, αναλαμβάνοντας το Τμήμα των Εταιρικών Πωλήσεων, ως Β2Β Sales Manager. Με την πολυετή εμπειρία του στο χώρο, θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπορική δυναμική της Μάρκας και τη στρατηγική ανάπτυξή της στο B2B κανάλι, το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την επόμενη φάση ανάπτυξης της MG στην ελληνική αγορά.

Οι παραπάνω οργανωτικές αλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για τη συνεχή ενδυνάμωση της MG στην Ελλάδα, την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών της δραστηριοτήτων και την υποστήριξη της επόμενης φάσης εξέλιξης της μάρκας.Η MG Motor, εταιρία του Ομίλου Συγγελίδη, παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στη δυναμική και επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη της Μάρκας και την ουσιαστική υποστήριξη του Δικτύου, των συνεργατών και των πελατών της.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MG
 |
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top