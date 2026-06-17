Ποιος θα περάσει στον τελικό και ποιος θα αποχώρησει από το MasterChef 10;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της 16ης Ιουνίου, η Μπλε μπριγάδα αποχώρησε από το MasterChef 10, με την Κόκκινη μπριγάδα να κερδίζει.
  • Οι πέντε διαγωνιζόμενοι που συνεχίζουν είναι οι Πάνος Τελάλης, Φίλιπ Βάκος, Χρήστος Μουσιάρης, Τάσος Παυλίδης και Γιώργος Δημητριάδης.
  • Απόψε, οι διαγωνιζόμενοι αγωνίζονται ατομικά για μια θέση στον τελικό, με μόνο δύο να προχωρούν.
  • Ο πρώτος φιναλίστ θα αναδειχθεί από ένα κρίσιμο πιάτο που θα παρουσιάσουν οι παίκτες.
  • Οι κριτές θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες και ο πιο αδύναμος θα αποχωρήσει οριστικά.

Στο χθεσινό (Τρίτη 16/6) επεισόδιο του MasterChef 10, τα μέλη της Μπλε μπριγάδας, η Wasan Alhashimi, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, ο Ανδρέας Καλαντράνης, ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου και ο Νίκος Ρήγας, αποχώρησαν από τον διαγωνισμό, αφού η Κόκκινη μπριγάδα κατάφερε να κερδίσει τους περισσότερους πόντους στη διαδικασία της «μητέρας των μαχών»!

MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!

Ποιος θα περάσει στον τελικό και ποιος θα αποχώρησει από το MasterChef 10;

Ο Πάνος Τελάλης, ο Φίλιπ Βάκος, ο Χρήστος Μουσιάρης, ο Τάσος Παυλίδης και ο Γιώργος Δημητριάδης, είναι οι πέντε που συνεχίζουν την πορεία τους στον διαγωνισμό, πλέον ως αντίπαλοι, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό του MasterChef 10!

MasterChef: Στα ημιτελικά οι «κόκκινοι» μετά από μοιραίο λάθος του Μιχάλη

Απόψε, Τετάρτη 17 Ιουνίου όλα αλλάζουν στο MasterChef 10! Οι μπριγάδες και οι αρχηγοί αποτελούν παρελθόν και δεν υπάρχει, πια, κανένα δίχτυ ασφαλείας! Οι πέντε διαγωνιζόμενοι αγωνίζονται αποκλειστικά για τον εαυτό τους και για την εκπλήρωση του προσωπικού τους ονείρου: μια θέση στον φετινό μεγάλο τελικό!

Όμως, μόνο δύο από αυτούς θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος αυτού του απαιτητικού μαγειρικού ταξιδιού. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 2ος φιναλίστ, που θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ, αλλά και ο επόμενος MasterChef της χώρας, ο οποίος θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Ποιος θα περάσει στον τελικό και ποιος θα αποχώρησει από το MasterChef 10;

Βρισκόμαστε πια και επίσημα στην τελική ευθεία του MasterChef 10 και στα τελευταία μέτρα αυτής της σπουδαίας «μαγειρικής κούρσας», καθώς σε δύο μέρες θα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι δύο φετινοί φιναλίστ!

Στο τέλος της αποψινής βραδιάς θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρώτος φιναλίστ και ποιος θα είναι ο ένας από τους πέντε που θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό! Όλα θα κριθούν από ένα πιάτο, ίσως το σημαντικότερο που έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Ένα πιάτο που έχουν επιλέξει οι ίδιοι ως τον τελευταίο «μαγειρικό άσσο», που κρατούσαν τόσο καιρό στο μανίκι τους για αυτή την καθοριστική στιγμή.

MasterChef: Απόψε κρίνεται το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες των παικτών. Εκείνος που θα παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο θα γίνει και ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού, ενώ ο διαγωνιζόμενος με την πιο αδύναμη προσπάθεια θα αποχαιρετήσει οριστικά το MasterChef 10.

Ποιος θα πανηγυρίσει την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό και ποιος δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10;

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MASTERCHEF
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
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ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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MASTERCHEF TRAILER
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MASTERCHEF 10
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