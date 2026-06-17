MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!

Μιχάλης, Wasan, Πέτρος, Νίκος & Ανδρέας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε μπριγάδα αποχώρησε από το MasterChef 2026, αφήνοντας πίσω δυνατές φιλίες και γλυκόπικρες αναμνήσεις.
  • Ο Μιχάλης αποχώρησε λόγω αστοχίας στο ψήσιμο του αρνιού, αλλά δήλωσε ικανοποιημένος από την εμπειρία του.
  • Η Wasan χαρακτήρισε την εμπειρία ως καταπληκτική και διασκεδαστική, ενώ ο Πέτρος εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια της καθημερινής επαφής με τους συμπαίκτες.
  • Ο Ανδρέας δήλωσε περήφανος για την πορεία της μπριγάδας και ευχήθηκε νίκη στην Κόκκινη μπριγάδα.
  • Οι παίκτες σχεδιάζουν κοινά μαγειρικά events για να διατηρήσουν τις σχέσεις τους μετά τον διαγωνισμό.

Η αποχώρηση της μπλε μπριγάδας από το MasterChef 2006 αφήνει πίσω της μια γλυκόπικρη γεύση, με τις έντονες μαγειρικές στιγμές να παραχωρούν τη θέση τους σε δυνατές φιλίες.

MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!

Για τον Μιχάλη, το ταξίδι αυτό τελείωσε εξαιτίας μιας αστοχίας στο ψήσιμο του αρνιού, καθώς κάποια κομμάτια στο πιάτο του βγήκαν ωμά. Παρά το λάθος αυτό, ο ίδιος δήλωσε μιλώντας στο Breakfast@Star: «Έφυγα γεμάτος, μπορώ να πω κι από μαγειρική κι από την όλη εμπειρία γενικότερα». 

MasterChef: «Από σήμερα θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ»

MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!

«Η εμπειρία μου στο MasterChef ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία γενικότερα... η μαγειρική, οι δοκιμασίες. Τα πάντα σε αυτό ήταν τόσο διασκεδαστικά, τόσο συναρπαστικά. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι ήταν επίσης καταπληκτικοί. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Είναι κάτι που σίγουρα θα το ξαναέκανα, οπωσδήποτε», είπε η Wasan. 

MasterChef: Ποτάμι τα δάκρυα στην αποχώρηση της μπλε μπριγάδας

MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!

«Γενικά το MasterChef ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γενικά με όλη την εμπειρία. Στεναχωρηθήκαμε όλοι πάρα πολύ γιατί χάσαμε αυτή την καθημερινή βάση που είχαμε ο ένας στον άλλον, αυτή τη μαγειρική, την ένταση, την τρέλα. Σίγουρα θα λείψει σε όλους αυτό», ακούσαμε τον Πέτρο να λέει.

MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!

Ο Ανδρέας από την πλευρά του δήλωσε ότι φεύγει γεμάτος και περήφανος που κατάφερε να οδηγήσει την Μπλε μπριγάδα μέχρι εδώ, έχοντας κρυφά μέσα του μια επιθυμία: «Ήθελα να κερδίσω, αλλά πιο πολύ να κερδίσει η Κόκκινη μπριγάδα».  

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MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!

Μέσα από αυτή τη συμβίωση γεννήθηκαν αδελφικοί δεσμοί. Κάποιοι βρήκαν το απόλυτο στήριγμά τους, όπως συνέβη με τον Φίλιπ και τον Νίκο: «Ο Νίκος θα είναι ο καλύτερος μου φίλος που έχω γνωρίσει εδώ στην Ελλάδα. Και τον αγαπάω σαν αδερφό». «Με τον Φίλιπ είχαμε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση, ταιριάξαμε από την αρχή που μπήκαμε στο παιχνίδι. Για μένα ήταν ο καλύτερός μου φίλος και ήταν το στήριγμά μου στο σπίτι μέσα, μπορώ να πω kι εγώ για τον Φίλιπ και ο Φίλιπ για εμένα. Ήταν μέχρι εκεί...  ok, εγώ φεύγω πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ήταν μοναδική εμπειρία για εμένα, οπότε αφού ήταν μέχρι εκεί, ήταν μέχρι εκεί, το έζησα μέχρι τέρμα», είπε από την πλευρά του ο Νίκος.

Οι παίκτες έχουν ήδη δώσει υποσχέσεις για το μέλλον, σχεδιάζοντας κοινά μαγειρικά events για να ξαναθυμηθούν τον διαγωνισμό. 

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