Τι έρχεται στο Lingo; Ο Νίκος Μουτσινάς δίνει μια πρώτη γεύση

«Βρίσκομαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου»

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Ο Νίκος Μουτσινάς προϊδεάζει για το Lingo

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς απέχει από την τηλεόραση για έναν χρόνο, κάνοντας restart στην καριέρα του.
  • Αισθάνεται καλύτερα από ποτέ και δηλώνει ότι είναι η καλύτερη version του εαυτού του.
  • Παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι Lingo στο Star, με γυρίσματα που έχουν ολοκληρωθεί.
  • Υποσχέθηκε πολλές στιγμές γέλιου και διασκέδασης στα επόμενα επεισόδια του Lingo.
  • Δηλώνει ότι δεν επιδιώκει να προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του.

O Νίκος Μουτσινάς αναφέρθηκε στη συνειδητή απόφασή του να απέχει από την τηλεόραση για έναν χρόνο, αλλά και στη νέα επαγγελματική του σελίδα μέσα από το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του Star, το Lingo.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός παραδέχτηκε στην κάμερα του Breakfast@Star ότι η περίοδος της αποχής του λειτούργησε σαν ένα ουσιαστικό «restart» στη ζωή και την καριέρα του.

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Τι έρχεται στο Lingo; Ο Νίκος Μουτσινάς δίνει μια πρώτη γεύση

«Ναι, σίγουρα έκανα restart όταν σταμάτησα να κάνω τηλεόραση για έναν χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη απόφαση τον βοήθησε να επαναπροσδιορίσει πράγματα και να δει διαφορετικά τον εαυτό του.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα, τονίζοντας πως αισθάνεται καλύτερα από ποτέ.

«Πιστεύω ότι είμαι αυτή τη στιγμή η καλύτερη version που θα μπορούσα να είμαι. Σε αυτή την ωραιότητα είμαι εγώ», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε και για το Lingo, το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι του Star, το οποίο παρουσιάζει φέτος. Όπως αποκάλυψε, τα γυρίσματα έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ενώ το κοινό μπορεί να περιμένει πολλές στιγμές γέλιου και διασκέδασης στα επόμενα επεισόδια.

«Τα γυρίσματα τώρα έχουν ολοκληρωθεί. Να περιμένετε πολύ γέλιο», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα.

Τι έρχεται στο Lingo; Ο Νίκος Μουτσινάς δίνει μια πρώτη γεύση

Ο παρουσιαστής κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το γεγονός ότι οι δηλώσεις και οι συνεντεύξεις του συχνά συζητιούνται έντονα και γίνονται αντικείμενο σχολιασμού.

Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει ποτέ να προκαλέσει αντιδράσεις ή να βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας μέσα από όσα λέει.

«Δεν είναι το ζητούμενό μου αυτό. Με ρωτάνε κάτι και απαντάω. Αποφεύγω να κάνω και δηλώσεις γενικά. Δε με ενδιαφέρει όλο το μετά, το γύρω-γύρω», τόνισε.

Ο Νίκος Μουτσινάς φαίνεται να διανύει μία ιδιαίτερα δημιουργική και ισορροπημένη περίοδο, έχοντας επιστρέψει τηλεοπτικά μέσα από το Lingo του Star, ενώ όπως ο ίδιος παραδέχεται, νιώθει πιο συνειδητοποιημένος και πιο κοντά στον εαυτό του από ποτέ.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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LINGO
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BREAKFAST@STAR
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